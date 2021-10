Americký The Washington Post, britská BBC, německá veřejnoprávní televize ARD, rakouská ORF a dalo by se pokračovat. Významná evropská a světová média informovala v neděli večer o úniku dat „Pandora Papers“ o převádění, ukrývání a praní peněz mnoha světovými politiky prostřednictvím fiktivních firem v daňových rájích v minulých letech.

V síti mezinárodní organizace investigativních novinářů z mnoha různých zemí světa uvázly skutečně velké ryby, desítky hlav států, stovky ministrů, generálů a soudců. I proto se zpráva objevila v mnoha světových médiích na prvním místě zpravodajských relací, nebo vysílání.

Český premiér a prezident Gabonu

Mezi třicítkou bývalých nebo současných hlav států a vlád, které praly, ukrývaly nebo daňově zvýhodňovaly peníze v daňových rájích a většinou za ně nakupovali nemovitosti, je i český premiér Andrej Babiš. Dalšími jsou například prezidenti Ekvádoru a Gabonu a bývalí prezidenti Salvadoru, Panamy, Paraguaye a Hondurasu. Dalšími jsou třeba ázerbájdžánský autokratický prezident Ilham Alijev, bývalý britský premiér Tony Blair, nebo jordánský král Abdalláh II, lidé z nejbližšího okolí ruského prezidenta Vladimira Putina, nebo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

V některých médiích, jako například u německé televize ARD, je ale Andrej Babiš mezi podezřelými státníky na prvním místě, jako nejzajímavější postava skandálu. ARD podrobně popisuje, že Babiš měl v roce 2009 například koupi vily a tříhektarového pozemku na francouzském Azurovém pobřeží použít tři schránkové firmy. O čtyři měsíce později Babiš tuto strukturu využil, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (tehdy 381 milionů korun), tedy fakticky poskytl sám sobě půjčku.

Sme: Babiš „odklonil“ stamilióny

Slovenský deník Sme měl včera večer Babišovu kauzu jako otvírací článek svého webu, který je nejsledovanější na Slovensku. "V červenci 2009 požádala francouzská právnická kancelář DB Artwell avocats kolegů z Panamy o speciální službu pro českého klienta: chtěl by si anonymně založit firmu v diskrétním daňovém ráji. Tím klientům byl Andrej Babiš, současný český premiér,“ uvádí web Sme.sk.

Podle deníku použil Babiš peníze z daňového ráje na nákup celkem 16 nemovitostí ve Francii, včetně zámku Chateau Bigaud. „Babiš použil schéma oblíbené mezi zkorumpovanými politiky,“ píše komentátor Sme Peter Schutz. „Skutečnost, že Andrej Babiš "odklonil" před českými (daňovými) autoritami stamiliony na Panenské ostrovy, zřejmě nešokuje nikoho,“ dodává ale Schutz.

Do titulku své hlavní zprávy včerejška dal Babiše i světový web Politico.eu, který konstatoval: „Český premiér Andrej Babiš a kyperský prezident Nicos Anastasiades jsou mezi těmi, kdo jsou jmenováni v takzvaných Pandora Papers, masivním úniku dokumentů, který odhaluje, jak bohatí a mocní využívají offshore společnosti ke skrývání svého bohatství,“ uvedí Politico.eu.

Babiš jedním z mnoha

U jiných prestižních evropských médií, jako britské televize BBC byli zajímavějšími postavami skandálu jordánský král (jehož země dostává z Británie vysokou ekonomickou pomoc), nebo bývalý premiér Tony Blair. Ale i tady byl Babiš v hlavních večerních zprávách BBC, které informaci o Pandora Papers hrály na prvním místě, velmi zajímavou postavou.

Babiš byl jmenován hned za oběma zmíněnými pro Británii důležitými politiky, ve stejné skupině s ázerbájdžánským autokratem Alijevem, nebo lidmi z Putinova okolí. I britská BBC si všímá, že Babiše čekají už za necelý týden české parlamentní volby.

Zatímco Babiš podle Pandora Papers převedl fiktivními firmami podle dokumentů asi 400 miliónů korun, Alijev, jehož rod vládne tvrdou rukou v Baku už desítky let, podle zmíněných světových médií takto "vypral" majetek v hodnotě 400 miliónů liber, tedy asi 12 miliard korun.

Hodně nízko se objemem „vypraných" či skrývaných peněz v této skupině drží britský expremiér Tony Blair, který měl díky použití daňových rájů při koupi nemovitosti v Londýně ušetřit asi několik set tisíc liber na nezaplacení daně z nemovitosti. Jako politik ale Blair veřejně horoval ukončení praxe praní peněz v daňových rájích.

Hodně nízko se objemem „vypraných peněz“ v této skupině drží britský expremiér Tony Blair, který měl díky použití daňových rájů při koupi nemovitosti v Londýně ušetřit asi několik set tisíc liber na nezaplacení daně z nemovitosti. Jako politik ale Blair veřejně horoval ukončení praxe praní peněz v daňových rájích.

Evropa pro ČechyZdroj: DeníkCo vás zajímá na Evropské unii?



Stojíme o vaše názory, příběhy, příklady od vás, z vašeho nejbližšího okolí. Co dobrého vám přineslo členství Česka v EU? Čím vás Unie zklamala a čím vás štve? Kam u vás ve vesnici, městě či okrese šly peníze z evropských fondů, a měly jít zrovna tam? Jsou vám k něčemu otevřené hranice uvnitř Unie? Co vám přináší možnost pracovat a žít kdekoli v Evropské unii? Měli by mít mladí Češi nadále možnost studovat na vysokých školách v celé Evropské unii? Jak vám pomohlo, že Unie nařídila snížit ceny telefonických hovorů do zemí EU? Je dobře, že Unie zakáže plastové příbory a brčka? Mělo by Česko přestat těžit uhlí, jak to požaduje Brusel? Pište na adresu či e-mail: Evropa pro Čechy Deník, VLM, U Trezorky 921/2 158 00, Praha-Jinonice e-mail: lubos.palata@denik.cz