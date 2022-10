Ty by měly podle plánu úředníků vzrůst dokonce o 30 procent. Nárok na ně mají domácnosti s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima rodiny. Nyní přídavek na jedno dítě vychází v průměru na 1100 korun měsíčně, od ledna by měl průměrný přídavek být o 200 korun vyšší. V rodinách zaměstnaných či studujících lidí by měl přídavek zůstat o 500 korun vyšší.

PŘEHLEDNĚ: Jak si požádat o jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě

Nejen pro rodiny s dětmi bude potom důležité plánované zvýšení životního i existenčního minima. Od jejich výše se totiž odvíjejí nejen sociální dávky jako pomoc v hmotné nouzi a příspěvek na bydlení, ale i přídavky na děti či porodné, příspěvek pro pěstouny a také v některých případech i příspěvek na péči. Soudy k jejich výši přihlížejí při stanovení výše alimentů anebo u exekucí při určení výše nezabavitelné částky.

Životní minimum představuje částku nutnou k zajištění výživy a dalších základních osobních potřeb. Pro jednotlivce je nyní určeno ve výši 4620 korun. Existenční minimum pro dospělé v hmotné nouzi dnes činí 2980 a má jim pouze zajistit přežití. Nízká výše je má motivovat k vlastní aktivitě.

Vláda schválila vyšší strop pro příspěvky na bydlení, u někoho až o 4500 korun

Obě minima by od ledna podle ministerstva práce měla vzrůst nejméně o pět procent. Konkrétní změnu ale úředníci vyčíslí později podle statistických dat. „Budeme vycházet z údajů o inflaci tak jako tomu bylo u předchozích valorizací,“ uvedl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Letos se životní minimum zvyšovalo jako každý rok od 1. ledna. Kvůli rychle rostoucí inflaci následovala další dvě zvýšení, a sice od dubna a také v červenci. Přesto je podle odborníků i takto rychlé zvyšování pomoci pro chudé je pro řadu z nich příliš pomalé, neboť ceny rostou rychleji než podpora.

Méně byrokracie

Jak je to možné? Ceny zejména u energií totiž rostou neustále, zatímco výše příspěvku se pro jednotlivé příjemce počítá se zpožděním za uplynulé čtvrtletí. „Pokud se žadateli několikanásobně zvedly ceny za energie, tak nemá až tři měsíce možnost čerpat žádnou podporu z příspěvku na bydlení, protože ten se vypočítává z posledního uzavřeného kvartálu,“ uvedl David Šmejkal z Poradny při finanční tísni.

Pomáhající organizace si pochvalují, že stát mírně u sociálních dávek snížil byrokracii, která zatěžuje jejich klienty. Pomáhá jim i možnost elektronického podání žádosti. Přesto je mnoho potvrzení nutné podávat, třeba i se zpožděním, a osobní návštěvě úřadu práce se tak žadatel nevyhne.

Zvedneme životní a existenční minimum i přídavky na děti, oznámil Jurečka

Pozitivní je i to, že na dávky má nárok stále více lidí, a také informovanost o nich je větší. Tím větší je však také nával před přepážkami úřadů „Bude vznikat tlak na počet jejich zaměstnanců, takže si myslím, že bude potřeba posilovat jejich stavy, aby žadatele zvládli odbavovat,“ uvedl David Borges ze společnosti Člověk v tísni.

Ze zvýšení životního a existenčního minima budou mít prospěch lidé s nejnižšími příjmy a bez finančních rezerv, zejména osaměle žijící důchodci či samoživitelé. „Právě pro ně je to strašně těžké období. Mají-li rodiny jen jeden příjem, je to už na hraně a nemají kam sáhnout,“ uvedla Dagmar Vogtová z Asociace neúplných rodin. Této sociální skupině by podle ní ještě více pomohlo zvýšení odpočtu na děti z daní. „Na rozdíl od jiných, kteří jsou celý život jen na sociálních dávkách, obvykle pracují, ale v práci jsou znevýhodněni. Starají se o děti a když jsou nemocné, tak s nimi musí zůstat doma,“ dodala Vogtová.

Přídavky na děti a životní i existenční minimum



Přídavky na děti

- nyní podle věku dítěte rodiny dostávají 630, 770 či 880 korun měsíčně. Pokud alespoň jeden z rodičů pracuje, studuje, je na rodičovské nebo v důchodu, je dávka o 500 korun vyšší



Životní minimum

- minimální příjem nutný k zajištění výživy a základních potřeb

- aktuální výše životního minima na měsíc:

• pro jednotlivce 4620 korun

• pro první osobu v domácnosti 4250 korun

• pro další osoby (kromě dětí) 3840 korun

• pro dítě do 6 let 2360 korun

• pro dítě od 6 do 15 let 2900 korun

• pro dítě od 15 do 26 let 3320 korun



Existenční minimum

- minimální příjem nezbytný k zajištění výživy a základních potřeb umožnující přežití pro dospělé osoby v hmotné nouzi

- aktuální výše existenčního minima na měsíc je 2980 korun



Co se od životního a existenčního minima počítá

- nárok na sociální dávky jako přídavek na dítě, porodné, příspěvek pro pěstouny nebo v některých případech i příspěvek na péči. Soudy je využívají ke stanovení alimentů anebo nezabavitelné částky při exekuci



Co do životního a existenčního minima nepatří

- nezahrnují náklady na bydlení. Na ně slouží až navazující příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení



Kde lze žádat o sociální dávky

- žadatelé o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory mohou žádat na Úřadech práce osobně anebo elektronicky