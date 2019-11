Podle prastaré lidské představy je svět „tam venku“ plný nebezpečí a nástrah. I podle ní se lidé snaží přirozeně chránit to nejcennější, co mají: své nejbližší, svou rodinu a svoje děti. Při pohledu do reality policejních statistik tahle představa vůbec neplatí. Nejnebezpečnější jsou lidé především svým blízkým. Z tohoto pohledu bude vrahem nejspíš někdo, koho oběť velice dobře zná.

Když totiž v Česku někdo zemře násilnou smrtí, vrahem bude nejpravděpodobněji někdo velice blízký. Vztah mezi útočníkem a obětí je nejčastěji příbuzenský.

Policejní tabulky těmto zločinům říkají vraždy motivované osobními vztahy. „S ohledem na vztah pachatele a oběti v rámci vražd a pokusů o vraždu můžeme vysledovat, že k nim nejčastěji dochází mezi lidmi, kteří jsou v nějakém příbuzenském vztahu,“ shrnula pohled do statistik policejní mluvčí Lucie Konečná.

Odborníci: Hádkám v kuchyni se vyhněte

V celém Česku se od začátku letošního roku do konce října vraždilo podle statistik více než stokrát. Z toho je mimo jiné sedm loupežných vražd a přes 60 vražd mezi známými nebo příbuznými: zkrátka zločinů z vášně a motivovaných osobní averzí či vztahem. I psychologové s mírnou nadsázkou, a přesto se zcela vážnou tváří nedoporučují hádat se například s vlastní manželkou v kuchyni nad otevřeným příborníkem. Podle nich lidé často nezvládají odpovědnost za svoje nejbližší a vlastní chování: selhávají ve vyjednávání, neumějí nalézat společné řešení.

„Přibývá lidí, kteří mají nízkou frustrační toleranci, jak v psychologii říkáme. Potom jednají vyloženě pudově. Z toho pohledu je člověk vybaven dvěma základními atavistickými reakcemi na subjektivně prožívanou zátěž: útěkem nebo útokem. Agrese je vždy záležitost útoku. A pokud je po ruce zbraň, je ta agrese dotažena do konce,“ upozornil psycholog a soudní znalec ve stejném oboru Jan Lašek.

Jsou kraje, kde jsou letošní vraždy pouze vyústěním domácích vztahů a násilí především mezi manžely či rodiči a dětmi. A k vraždě blízkého člověka nemusí dojít jen doma v kuchyni či obývacím pokoji.

Kraj rodinných vražd

Třeba v Královéhradeckém kraji letos došlo zatím ke čtyřem vraždám a úplně všechny motivovaly osobní vztahy. Jde o jeden z regionů, kde se historicky nejčastěji vraždí pouze příbuzní mezi sebou. Letos tak ještě k žádné loupežné či jinak úkladné vraždě nedošlo.

Třeba na Rychnovsku přímo v hospodě na náměstí zastřelil místní bývalý novinář manželku přímo mezi hosty. Za vším stály spory mezi manžely. „Zastřelil jsem svou ženu, zavolejte policii,“ lakonicky tehdy uzavřel svůj zločin muž, jehož manželství do té doby mnozí v okresním městě považovali za docela spořádané.

Napětí mezi příbuznými často stojí za těmi nejhrůznějšími zločiny, ke kterým v této zemi došlo. Dokonce poslední český popravený byl odsouzen za vraždu své ženy a čtyř dětí. Od jeho popravy letos v únoru uplynulo 30 let.

Vánoční vrah skončil na šibenici



Druhého února 1989 se v popravčí místnosti suterénu pražského Pankráce uskutečnila poslední poprava českých dějin. Na oprátce skončil „vánoční“ vrah Vladimír Lulek, který 22. prosince 1986 v podnapilém stavu ubodal v Předměřicích nad Labem manželku a čtyři děti.



Na šibenici ho dostala hrůzná událost z předvánočního času roku 1986. Tehdy se již několikrát trestaný Vladimír Lulek vracel v podroušeném stavu domů do bytu v Předměřicích nad Labem. Za jeho okny je vidět vánoční stromeček a doma na něj čeká o devět let starší manželka a čtyři děti. Co se však dělo poté, co otevřel dveře bytu, se již asi nikdy nedozvíme. Možná se pohádal s manželkou, kterámu mu vyčetla jeho náklonnost k alkoholu. Ale jisté to není. Při pozdějším soudním líčení totiž Lulek nepromluvil jediné slovo.



Jisté však je, že krátce po návratu domů se Lulek chopil nože a do své ženy začal bodat hlava nehlava. Ta se snažila utéct, ale jeho běsnění neunikla. Výsledkem bylo 36 bodných ran. Tím však jeho řádění neskončilo. Jeho kroky poté zamířily do dětského pokoje ke čtyřem dětem ve věku deset, osm, sedm let a 18 měsíců. Také je ubodal k smrti. První tři děti byly jeho manželky z předchozích vztahů, malé batole pak jeho. Nožem vzápětí zranil i sousedku, která se snažila bestiálnímu běsnění vraha zabránit. Celkem při svém řádění zasadil obětem 85 ran.

Jsme méně odolní k emočním stresům, říká psycholog

K vražedným útokům dle statistik nejčastěji dochází v rodinách. Důvody vysvětluje psycholog Jan Lašek.

Říkají to nejen krajské, ale i celostátní statistiky: nejčastější vražedné útoky se dějí v rodinách, mezi nejbližšími. Proč?

Jednoduše proto, že v rodinách jsou konflikty nejdelší, nejintenzivnější, mají dlouhodobé kořeny, i po generace. Pak se stane, že člověk často pod vlivem stresu, alkoholu nebo drog, které sníží racionalitu má pocit, že teď je potřeba ten konflikt vyřešit, že je to jediné řešení. Teď hned.

Dá se říci, že sklon vraždit mají lidé s nižší inteligencí?

Ne. Statistika, která by to dokazovala, neexistuje.

Oběťmi vražedných útoků bývají i děti, které zemřou rukou svých matek nebo otců. Tady se o dlouhodobých konfliktech asi mluvit nedá.

Vyjmu případy, kdy matka zavraždí svoje dítě pár hodin až dnů po porodu to je specifický psychický stav. Pokud člověk fatálně vztáhne ruku na svoje děti, pak to mívá čím dál častěji příčinu v neurovnaných partnerských vztazích. Opustil jsi mě? Tady vidíš, co jsi způsobil, říkají často matky, které zabily svoje děti, směrem k partnerům. Chtějí se mstít. Těch případů přibývá.

Proč?

Asi to souvisí s tím, že jsme méně odolní k emočním stresům a emoční zátěži. Podle mě se na tom podepisuje výchova, která jde dětem od útlého věku takzvaně na ruku. Ať si drahoušek dělá, co chce, nebudeme ho omezovat a stresovat nějakými hranicemi a zákazy… Výsledek může být ten, že člověk není schopen se vyrovnat se situacemi, které se vyvíjejí jinak, než si přeje. Můžete na sobě pracovat jakkoliv, ale pokud máte špatné vzory a výchovu bez správných hodnot, v krizi sáhnete po špatném řešení.

Bývalý novinář střelil manželku do hlavy

Jindy poklidným Rychnovem nad Kněžnou otřásla letos 11. července večer střelba v restauraci U Zvonu na Starém náměstí. Notně alkoholem posilněný bývalý místní novinář Miloslav D. (49) tu po předchozí hádce střelil legálně drženou pistolí svoji manželku (47), matku tří dětí. Jeho manželka zraněním v nemocnici podlehla. „Motivem činu byly pravděpodobně dlouhodobé manželské neshody. Ke střelbě došlo v zadním odlehlém prostoru baru, kde dvojice byla sama. V ostatních prostorách se v tu dobu nacházelo dalších 13 osob, které okamžitě restauraci opustily,“ uvedla k případu policejní mluvčí Ivana Ježková. Útočník skončil ve vazbě a byl obviněn z vraždy. Na soud stále ještě čeká. Hrozí mu 10 až 18 let vězení.

Zastřelil nevlastního syna a pak sebe

V osmitisícovém Červeném Kostelci na Náchodsku dopoledne 10. září 2019 pětapadesátiletý Petr V. zastřelil svého třiatřicetiletého nevlastního syna a potom sebe. A to v domě, ve kterém Petr V. žil už jako dítě. Podle sousedů byl vrah morous, který příliš nechodil mezi lidi. Nejčastěji se hovoří o tom, že se nevlastní syn chtěl do domu přistěhovat a chtěl, aby na něj Petr V. nemovitost přepsal. Majetkové a osobní spory mohly být motivem i podle policie.

Novorozeně zabila jeho vlastní matka

Dnes už mohlo být holčičce, která se narodila začátkem června ve Střevači na Jičínsku, pět měsíců. O jejím osudu ale rozhodla osmnáctiletá matka, která novorozené dítě podle policie trýznivým způsobem hned po porodu zavraždila v koupelně bytu, kde žila s matkou a sourozenci. Oznámení o úmrtí novorozence na Jičínsku přijala královéhradecká kriminálka v úterý 4. června. Na smrt holčičky upozornila její babička. Následující den policie zahájila trestní stíhání matky dítěte. Na základě obvinění je žena stíhána vazebně. Hrozí jí až dvacet let za mřížemi. Případem se zabývá krajské státní zastupitelství.