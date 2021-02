Havlíčkův návrh na otevření skiareálů dnes vláda zamítla. Neznamená to však, že by se v nejbližší době nemohl jejich provoz obnovit. Ministr má do středečního jednání vlády připravit dopracovaný návrh. Havlíček o svém záměru informoval již minulý týden. „Ti lidé tam jsou, jen bobují, sáňkují a není v tom systém. Měli bychom jít rakouským modelem a ten systém zavést. Máme ho připravený,“ uvedl.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného je nutné zajistit vymáhání dodržování opatření a vyřešit také problematiku ubytování. „Pokud máme přijmout rakouský model, tak to nesmí být rakouský model po česku,“ uvedl.

Blatný také představil vládě návrh úpravy struktury systému PES. Mezi členy kabinetu podle ministra převládal souhlasný názor a novinka bude v úterý projednána na radě pro zdravotní rizika. Definitivní podoba bude stanovena ve středu a v platnost by podle Blatného měla vstoupit od prvního února.

„Je tam omezení přechodů mezi jednotlivými stupni, kde je zakomponováno i hodnocení obsazení nemocnic a jednotek intenzivní péče. V nemocnicích zůstává větší množství lidí a dokud nebudou volné kapacity, není možné uvažovat o uvolňování. V pátém stupni by pak šli do škol i žáci devátých ročníků,“ vyjmenoval ministr zdravotnictví některé chystané změny.

Povinné respirátory zatím nebudou

O povinných respirátorch podle Blatného vláda zatím nejednala. „V tuto chvíli uvažujeme o důrazném doporučení,“ uvedl. „Kdyby měly být respirátory povinné, mohlo by to některé domácnosti finančně zlikvidovat,“ doplnila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

V rámci záruky COVID+ určené pro větší podnikatelské subjekty vláda rozšířila seznam oprávněných příjemců o hotely a služby. „Je to jedna z nejpostiženějších skupin a doposud měli možnost čerpat pouze ti menší,“ vysvětlil Havlíček.

Ministr Blatný na otázku novinářů vyloučil, že by v současné době Česko uvažovalo o dodávkách vakcíny například z Ruska. Nejde však podle něj o diskriminaci. „Pokud jakákoli vakcína, ať je z Indie, Ruska nebo odkudkoli, projde stejnými testy evropské lékové agentury, tak ji využijeme,“ uvedl.

Motivace k testování

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová připravila návrh, který má zaměstnance motivovat k tomu, aby se nechávali testovat. „Navrhujeme příplatek 250 korun denně pro každého, kdo skončí v karanténě,“ uvedla a doplnila, že návrh prodiskutují náměstci dotčených ministerstev a ve středu ho znovu projedná vláda. „Podle našich odhadů by se to mohlo týkat 50 tisíc karantén měsíčně,“ doplnila Maláčová, podle které by návrh mohl platit již od prvního únorového dne.

„Umím si představit, že se na něčem takovém dohodneme. Musí to být ale něco, co bude skutečně motivační. Pokud to bude dobře fungovat, je to něco, co může zlepšit ochotu lidí spolupracovat při trasování,“ komentoval návrh Maláčové ministr zdravotnictví Blatný.

Co také schválila vláda?

• Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, která umožní například příspěvek na automobil pro lidi s autismem

• Návrh zákona o omezení plastových výrobků