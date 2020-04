Po dobu trvání mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru nebude možné zvyšovat nájemné z bytů. Příslušné nařízení schválila vláda, informovalo v tiskové zprávě ministerstvo financí. Cenové moratorium na nájemné bude automaticky ukončeno ke dni, kdy budou zrušena mimořádná opatření. Vláda jej případně může ukončit i dříve, pokud to uzná za vhodné.

Ilustrační snímek. Byty. | Foto: Deník / Petr Zbranek

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Opatření kabinet přijal v návaznosti na zákon, podle kterého nájemníci bez příjmů nebudou moci dostat výpověď kvůli tomu, že v důsledku epidemie koronaviru nebudou schopni nejdéle do konce července platit nájemné. Dlužné nájemné ale budou muset splatit do konce letošního roku. Zákon již schválil Parlament.

"V situaci, kdy se řada domácností potýká s poklesem svým příjmů, je toto opatření potřeba. Vláda už podala pomocnou ruku lidem, kteří nemají z čeho nájem zaplatit. My na to na to navazujeme a přicházíme s ochranou nájemníků, kteří sice nájem platit zvládají, ale jeho případné navýšení už by jejich rodinný rozpočet neunesl. Díky moratoriu budou mít jistotu, že jim v dnešní nelehké situaci náklady na bydlení neporostou," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Moratorium bude platit i pro případy řetězení nájmů, tedy když pronajímateli v době účinnosti tohoto opatření poslední nájemní vztah skončil a pronajme nově v době platnosti mimořádných opatření svoji nemovitost za účelem bydlení. "Cenové moratorium je zaváděno vzhledem ke snížené mobilitě obyvatel, nemožnosti provádět prohlídky, omezení možnosti stěhování. Je přijímáno jako pojistka proti zneužití silnějšího postavení pronajímatele vůči nájemníkovi," uvádí materiál.

Ochránit nejohroženější skupinu lidí

Proti zákonu zamezujícímu výpověď z bytu protestovali majitelé domů i pravicová opozice, podle níž zákon nechrání pronajímatele a nezaručuje jim, že o peníze na nájemném nepřijdou. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že zákon bude pravděpodobně napaden u Ústavního soudu.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) je cílem zákona ochránit nejohroženější skupiny lidí. Odklad platby nájemného podle ní umožní, aby jej nájemníci splatili ze sociálních dávek kvůli čtvrtletnímu vyhodnocování na jejich nárok. Nájemníci ale nebudou zproštěni povinnosti hradit služby spojené s bydlením.