Hackeři masivně útočí na e-maily. Čechy se snaží nachytat na faktury z dovolené

Vir podle odborníků ze společnosti O2 funguje v mobilu jako taxikář. Zpočátku jen shromažďuje data a až potom začne do telefonu navádět další trojské koně. Ty už pak mohou ze zařízení krást data, napadat bankovní účty nebo šifrovat dokumenty. Triada se přitom může v mobilu dlouho skrývat a je velmi obtížné se jí zbavit.

Pozor na aplikace pro Android

„Triada je trojský kůň, který je obtížně odhalitelným. Do zařízení nejčastěji najde cestu prostřednictvím neoficiálně upravených aplikací pro Android, které si uživatel stáhne z neoficiálních obchodů třetích stran. Doporučuji být velmi obezřetný, pravidelně aktualizovat operační systém a instalovat aplikace pouze z oficiálních zdrojů. Určitě je také vhodné instalovat antivirový software na zařízení,“ upřesnil ředitel bezpečnosti O2 Radek Šichtanc. Vir se přitom do telefonu často dostane stažením a používáním her.

Nakolik Triada ohrožuje české mobily s operačním programem Android, ukazuje statistika společnosti ESET. V žebříčku hrozeb se totiž usadila na druhém místě. První místo zaujal Andreed, který ovšem není tak nebezpečný, neboť „pouze“ zobrazuje agresivní nevyžádanou reklamu. I tak může škodit, protože sbírá data o uživatelích a jejich chování na internetu.

Společnost O2 za první pololetí letošního roku zaznamenala téměř 113 milionů útoků viry typu malware, mezi něž patří právě i trojské koně. Vůbec nejvíce přitom hackeři útočili v lednu, na nějž připadalo přes 43 procent všech útoků. I když se počet úroků v dalších měsících snižoval, není podle expertů žádný důvod, proč polevovat v ostražitosti. Oproti minulým rokům je totiž počet útoků stále vysoký a navíc hackeři využívají sofistikovanější metody.

Pokles počtu útoků Šichtanc vysvětluje hned několika důvody. Například činnost ukončila hackerská skupina Conti, která se zaměřovala hlavně na vyděračské viry. „Svou roli pravděpodobně sehrál i návrat lidí do kanceláří po covidu a válka na Ukrajině. Ta změnila charakter kybernetických útoků i jejích cílů,“ doplnil. Nedomnívá se ale, že v útlumu kybernetických útoků půjde o setrvalý stav. Spíše se povaha hackerských útoků přizpůsobuje aktuální situaci.