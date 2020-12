V Česku se stále méně testuje na koronavirus. Začátkem listopadu denní počet testů atakoval 46 tisíc, třeba minulou neděli už jich bylo pouze necelých šest a půl tisíce. Toto číslo je ovlivněno tím, že se jedná o víkendový den, kdy se obvykle testuje méně.

Ale i tak jde o čtyřikrát nižší číslo než před měsícem. Navíc ve všedních dnech se poslední dobou počet testovaných pohybuje mezi 20 a 25 tisíci. Tos sebou nese i méně zaznamenaných nově nakažených.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) za tím vidí několik příčin. Došlo podle něj k omezení kontaktů lidí, takže poklesl i počet těch, které je třeba testovat. Ale nejen to. „Ochota lidí nechat se testovat anebo v poslední době dokonce i zvednout telefon člověku z call centra výrazně klesá,“ uvedl nedávno Blatný ve vysílání televize Prima.

Na testy nejdou

Podle projektu Život během pandemie, na němž se podílí řada vědců, se v poslední třetině listopadu ocitlo v kontaktu s nakaženým nebo cítilo příznaky covidu-19 asi 14 procent lidí, testy absolvovala jen zhruba třetina z nich.

Na konci měsíce podíl rizikových osob mírně poklesl, testování se však výrazně nezlepšilo.

Nižší příjmy

Důvodů tohoto stavu je několik. „Jednak se musí za testy platit, což samoplátce odrazuje. Přitom v řadě zemí je to zadarmo,“ řekl sociolog Daniel Prokop z PAQ Research. V některých obcích jsou testovací místa nedostupná, takže lidé musejí jezdit daleko od domova. Třetím důvodem je to, že lidé, kteří jdou do karantény, zaznamenají pokles výdělků.

„Pomohlo by, kdyby nakaženým lidem neklesly kvůli izolaci příjmy,“ uvedl Prokop. Stát by měl podle něj plně nahradit mzdu za zaměstnance v izolaci a pro testování využít praktiky.

Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka může za méně testů i to, že se nákaza přelila na venkov, kde je považována za stigma. Jejich nedostatek spolu s rozvolněním může mít negativní dopad. „Je jistota, že dojde ke zhoršení. Malér může nastoupit rychleji než v létě, kdy bylo méně případů,“ sdělil.