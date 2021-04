„V současné době dosahuje výskyt nových případů koronaviru dvou set případů na sto tisíc obyvatel za týden,“ uvedl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Výjimkou jsou dva výše zmíněné kraje, kde počet nově nakažených dosahuje stovky na stejný počet obyvatel. „Proto jsme se rozhodli, že v nich umožníme návrat dětí do školek a dětských skupin, a to ve všech věkových skupinách,“ uvedl ministr zdravotnictví. Děti nebudou muset mít ve školkách roušky a respirátory, ani absolvovat antigenní testy.

Praktická výuka na středních školách

Situace se lepší i v dalších krajích. Arenberger konkrétně zmínil Plzeňský. Proto se vláda sejde v půlce týdne, aby se rozhodla, zda nedojde k uvolnění i tam.

Už teď je ale jasné, že na prezenční praktickou výuku do škol zamíří od příštího pondělí i středoškoláci. A to ve všech ročnících. U vysokoškoláků se to týká pouze posledního ročníku.

Otevření obchodů

Velký otazník ale zatím zůstává ohledně otevření obchodů a služeb. Tedy například i ohledně kadeřnictví. „Čekáme na desátý den od posledního rozvolnění, což nastane ve středu,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Ve čtvrtek se nad tím sejde vláda a pokud se bude situace vyvíjet stejně dobře jako dosud zveřejní plán dalšího rozvolňování. „Pokud se budou čísla dál vyvíjet tak dobře jako v současnosti, tak jsme připraveni ve čtvrtek dát jasný jízdní řád rozvolnění,“ dodal Havlíček.

Další očkování



Brzy by se mohly k očkování zaregistrovat i další populační ročníky. V současnosti se to týká lidí starších 65 let. „V pátek otevřeme očkování pro kategorii 60 plus,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že tak rozhodla Rada vlády pro zdravotní rizika. Je to tím, že v některých očkovacích centrech jsou aktivnější a mají tam volno.