Tragické čtvrtletí. Na českých silnicích zemřel rekordní počet cyklistů

Česko má za sebou jeden z nejtragičtějších začátků roku. Na silnicích zemřelo od ledna do konce března celkem 15 cyklistů, což je nejvíce za posledních deset let. V loňském roce to přitom bylo o deset obětí méně. Odborníci doporučují cyklistům si před jízdou nasadit přilbu. I banální nehoda s pádem na hlavu totiž může skončit fatálně.

Odborníci doporučují cyklistům, aby si před jízdou nasadili přilbu. Nehoda s pádem na hlavu může totiž skončit fatálně | Foto: Shutterstock