Před Vánoci si lidé nejčastěji půjčují na dárky pro rodinu a své blízké. Uzavřít spotřebitelský úvěr se dá během pěti minut po internetu nebo telefonicky. Následné splátky vás ale mohou zadlužit na roky. Když už si ale mermomocí musíte užít Vánoce na dluh, dávejte pozor, od koho a za jakých podmínek si půjčujete.

Vzít si půjčku? Pokaždé tím lidé vstupují do rizika. | Foto: Shutterstock

Před Vánoci mnozí lidé shánějí peníze na dárky pod stromeček. „Chtějí mít Vánoce co nejkrásnější, a proto si často půjčují bez rozmyslu i větší částky, aniž by počítali s riziky, která jsou s půjčkami spojená. Často si ani nedají pozor na to, s jakou institucí smlouvu o úvěru uzavírají,“ říká Gerta Mazalová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů, které už řešilo nejednu stížnost na předvánoční nebankovní půjčky.