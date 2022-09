Hned v úvodu zdůraznil, že byť se do Strakovy akademie dostal ve složité situaci, nelituje toho. „Naše volební výhra byla důležitá především pro české občany. Ti mi při setkáních říkají, že si vůbec nedovedou představit, že by v této těžké době vládli extremisté a populisté. Vždyť oni váhají, jaká je zahraniční orientace ČR a také způsobili, že jsme s energiemi tak extrémně závislí na Rusku.“

Podle Fialových slov vláda zajistila, že na zimu bude dostatek plynu, a to i díky mobilnímu terminálu na LNG. Dodal, že vláda konala po celou dobu krize odpovědně a rychle: „Jak ukazují mezinárodní srovnání, naše pomoc je jedna z nejúčinnějších v Evropě.“

Ceny přijatelné pro všechny

Na dotaz moderátorky, proč vláda otálela s přijetím energetického úsporného tarifu a dodnes není jasné, kolik díky němu letos domácnosti ušetří, premiér sdělil: „Energetický sociální tarif jsme připravovali na červencové ceny. Když na konci srpna vyletěly ceny elektrické energie do naprosto nesmyslných výšek a dostaly se až na tisíc euro za megawatthodinu, okamžitě jsme reagovali. Na pátek jsme svolali radu ministrů pro energetiku a doufám, že se přijme celoevropské řešení, které by bylo nejefektivnější a nejlevnější. V návaznosti na ně představíme národní plán už příští týden. Zastropujeme ceny elektřiny a plynu pro domácnosti, veřejné instituce a do jisté míry i pro podnikatele tak, aby všichni měli dostatek energie za přijatelné ceny.“

Znamená to, že nejen bude čím topit a svítit, ale také jistotu, že statisíce domácností nebudou insolventní? „Do exekucí kvůli cenám energií nemusí upadnout vůbec nikdo, protože každý, kdo se dostane do problémů a má náklady na bydlení vyšší než třicet procent příjmů, může požádat o příspěvek na bydlení. Třeba čtyřčlenná rodina může takto od státu dostat až dvacet tisíc korun měsíčně,“ řekl Fiala.

A nenechá vláda padnout na dno ani podnikatele? „Musím přiznat, že pomoc firmám a průmyslu je nejdražší a legislativně nejtěžší vzhledem k pravidlům o nedovolené podpoře. Ale musíme jim pomoci, protože není možné, aby začaly krachovat velké podniky a malí a střední podnikatelé nepřežili kvůli cenám energií,“ ujistil ministerský předseda.

Obavám lidí rozumí

Petr Fiala také čelil námitce, že lidé vládním opatřením nevěří, neboť je ministři neumějí vysvětlit. I proto v anketě Deníku 85 procent respondentů odpovědělo, že vláda dostatečně lidem a firmám nepomáhá zvládnout energetickou krizi.

Co by třeba premiér řekl lidem na schůzi společenství vlastníků bytových jednotek, kde by se dověděli, že místo dosavadních patnácti tisíc korun za teplo budou příští rok platit 45 tisíc? „Pohybuji se mezi lidmi a krize samozřejmě dopadá i na naši rodinu. Chápu, že občané jsou vystrašení a mají obavy z budoucnosti. Kdo by neměl! Nezapomínejme ale, že je to způsobené válkou, kterou proti nám vede Vladimir Putin. My pracujeme na tom, aby se ceny energií snížily a byly zaplatitelné. Není to jednoduché a nemohu říct, že se nebudeme muset do jisté muset omezovat. Ale zvládneme to a nikoho nenecháme padnout. Každý, kdo se dostane problémů, se dočká pomoci od státu.“

A schválí vláda daň z neočekávaných zisků? „Součástí našeho řešení je i válečná daň, protože společnosti, které energie vyrábějí a obchodují s nimi, mají zisky, na nichž se nijak nepodílely. Současně jsou tady lidé, kteří mají problém energie zaplatit, takže nějaká forma solidarity je určitě na místě. Všechno to bude během několika dnů či týdnů. Se základním řešením přijdeme už příští týden, aby lidé věděli, jakým způsobem zastropujeme ceny. Byl bych rád, aby v průběhu září byla představena i válečná daň. Musíme to ale dobře legislativně připravit. Naše vláda pracuje tak, že lidem předkládáme finální řešení, která skutečně budou fungovat,“ uzavřel premiér.

