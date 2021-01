Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes oznámil nový způsob výpočtu indexu PES, podle něhož se mají v Česku řídit opatření proti šíření viru. Má zohlednit i počet hospitalizovaných pacientů s covidem. Představil rovněž strategii očkování proti covidu. Rezervační systém bude spuštěn 15. ledna, nejdříve bude přístupný pro občany nad 80 let, od 1. února pak pro zbytek obyvatelstva.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný | Foto: Deník / Zbyněk Pecák

Metodika výpočtu indexu PES se mění kvůli antigennímu testování, které zkresluje celkovou pozitivitu provedených testů. Upraví se zřejmě i tabulka restrikcí rozdělená do pěti stupňů pohotovosti. Některé aktivity, které jsou v některých stupních nyní zakázané, by za určitých okolností byly povolené. Jednou z podmínek by mohl být negativní antigenní test.