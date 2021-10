"Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV bude ve věci konat a to nejen ohledně premiéra České republiky, ale i všech občanů ČR, kteří jsou v tzv. kauze Pandora Papers uvedeni," uvedl Ibehej. Více informací podle něj NCOZ nyní poskytovat nebude.

Podle Invetigace.cz by dokumenty k podezřelé transakci mohl od roku 2016 mít Finančně analytický úřad (FAÚ), který spadá pod ministerstvo financí vedené v poledních letech ministry za ANO. Úřad dnes ČTK sdělil, že ke konkrétním subjektům či případům se nemůže z důvodu mlčenlivosti nijak vyjadřovat.

"Nechť to policie prověří, skončí to stejně jako dluhopisy," uvedl k oznámení o policejním prověřování Babiš v debatě na serveru iDNES.cz s odkazem čtyři roky starou kauzu. V ní šlo o to, zda měl dost peněz na nákup dluhopisů společnosti Agrofert. Zopakoval, že podle něj jde o předvolební kauzu. Proti argumentu, že do projektu Pandora Papers jsou zapojeny stovky novinářů z celého světa, uvedl, že jeho oponenti mají mezinárodní dosah a dokážou si "vyrobit články".

Babiš: Politik by takto postupovat neměl

Premiér a šéf ANO připustil, že politik by takto postupovat neměl. "Samozřejmě politik si to nemůže dovolit, ale já jsem tu transakci dělal před 12 lety,“ uvedl v ČT Babiš s tím, že tehdy ještě aktivní v politice nebyl.

Server Seznam Zprávy napsal, že Babiš sice před novináři opakovaně popřel, že by osobně nějakou nemovitost ve Francii vlastnil, ale na další dotaz řekl, že způsob jejich nákupu přes takzvané offshory mu doporučila realitní kancelář. "Bylo to doporučení realitní kanceláře. Doporučila to koupit přes advokáta. Není to nic nelegálního," řekl premiér na dotaz redaktorky Seznam Zpráv, proč nemovitosti nekoupil přímo, ale přes řetězec firem s podivným pozadím.

V mezinárodním novinářském projektu Pandora Papers, který se zabývá využíváním offshorových společností, figuruje v uniklých dokumentech přes 300 Čechů a 178 offshorových firem s českým pozadím. Jsou mezi nimi bývalý ministr, zločinec, lokální politici, bankéř, zbrojaři, realitní i mediální magnáti i nejbohatší lidé Česka, uvedl web Investigace.cz. Konkrétní jména kromě Babiše zatím server nezveřejnil, plánuje to udělat v tomto týdnu.

Šest let poté… tak do je tady korunní lhář???

Fakt chceme takového premiéra?#piskejkonec pic.twitter.com/crnDpV9eEz — Marek Výborný (@MarekVyborny) October 4, 2021

Babiš opakovaně odmítl, že by v případu Pandora Papers udělal něco nezákonného. Zveřejněné informace pokládá za pokus o očernění svojí osoby a o ovlivnění sněmovních voleb, které budou o nadcházejícím víkendu. Server Investigace.cz oponuje, že na datu zveřejnění se muselo shodnout přes 600 novinářů z celého světa, kteří na projektu Pandora Papers pracovali. Spolupracuje na něm třeba Süddeutsche Zeitung, Le Monde, německá televize NDR a ARD, britská BBC nebo americký deník Washington Post.

Podle opozičních politiků by měl premiér doložit, že prostředky vynaložené na nákup nemovitostí na francouzské Riviéře v roce 2009 řádně zdanil a uvedl je ve svém daňovém přiznání. Někteří z nich dnes na twitteru poukázali na Babišův sněmovní projev z května 2015, ve kterém premiér řekl, že nemá firmy na offshorech. "Tak kdo je tady korunní lhář?" napsal na twitteru lidovecký poslanec Marek Výborný.

Web Investigace.cz uvedl, že Babiš si v roce 2009 nechal pomocí francouzské a panamské právní kanceláře anonymně a diskrétně založit firmy s nastrčenými řediteli. Tuto strukturu údajně využil k tomu, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (tehdy 381 milionů Kč).

Poskytl tak sám sobě půjčku, kterou využil k nákupu 16 luxusních francouzských nemovitostí, tvrdí novináři, podle nichž by mohlo jít o praní špinavých peněz. Babiš by měl podle serveru vysvětlit, proč si objednal založení tak složitého finančního schématu, které původ peněz dělá nedohledatelným.