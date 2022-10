Vladimir Putin vyhlásil částečnou mobilizaci. Co si máme pod tímto pojmem vlastně přestavit? Putinovo rozhodnutí potvrzuje, že Rusko vede válku, žádnou speciální operaci. Dále to, že na bojišti nevyhrává. Jeho ztráty v živé síle i technice vedou k tomu, že musí vyhlásit opatření, které mu umožní frontu aspoň částečně stabilizovat. A je to také potvrzení toho, že ukrajinská armáda je více a lépe motivovaná než ruská. S tím ani částečná mobilizace nic neudělá. Rusku se možná podaří zmobilizovat desítky tisíc vojáků, stovky tisíc to podle mě nebudou, protože odpor proti odvodům roste. Mnoho mužů, jichž se měl nástup týkat, zemi houfně opouští, neboť bojovat nechtějí. Poslední čísla hovoří až o čtvrt milionu mužů. Kromě toho Rusko pro odvedence nemá adekvátní výzbroj. Jejich bojová hodnota tak bude diskutabilní.

Měla by tyto dezertéry Česká republika přijímat?

Měli bychom být velice opatrní. V individuálních případech se může jednat o skutečné oponenty Putinova režimu a ti by si zasloužili, abychom se o ně postarali. V naprosté většině jsou to ale muži, kteří se chtějí vyhnout riziku, což neznamená, že myšlenkově jsou na naší straně. Univerzálním pardonem bychom sem pozvali mnoho lidí, kteří jsou nakloněni Putinovu kurzu, pouze se jim nechce za něj umírat.

Není pro Putina důležitější zbraní zima, kdy se bude snažit Ukrajinu vyhladovět, odstřihnout obyvatelstvo od plynu a elektřiny, vody?

Může to být součást ruské strategie. Doposud jsme viděli, že Rusko se na Ukrajině neštítí vůbec ničeho. Přestože by tato strategie dopadla především na civilní obyvatelstvo, evidentně mu to nedělá žádný problém. Ukrajina je ale natolik odhodlaná a motivovaná, že by si i s takovým způsobem vedení války dokázala s všestrannou pomocí Západu poradit.

Maďarský premiér Orbán aktuálně uvedl, že je nutné začít okamžitě jednat a domluvit příměří. Dojde k tomu do konce roku?

Jednat o příměří v době, kdy agresor nechce mluvit o opuštění okupovaných ukrajinských území a naopak chce legitimizovat svoje zisky, není možné. Rusko nevede válku jenom proti Ukrajině, ale proti nám všem, i když jinými zbraněmi. Za této situace s ním není možné jednat. Rozhovory o příměří mohou začít v okamžiku, kdy Rusko akceptuje fakt, že jeho agrese byla v rozporu s mezinárodním právem a jeho armáda se z Ukrajiny stáhne. Pak je možné jednat o urovnání vztahů. Avšak taková vůle na straně Ruska dnes neexistuje.