„Musíme provést opravy na několika místech, kde je povrch velmi vážně poškozen. Nelze oddálit rekonstrukci až do časů, kdy bude hotová dálnice D4. Vymýšleli jsme poctivě, jaká jiná alternativa by byla možná pro tento úsek. Objektivně jsme lepší řešení nenašli,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Kde tedy musí řidiči počítat s komplikacemi?

Dálnice

Dálnice D1

Projet dálnici spojující hlavní českou metropoli s druhým největším městem bez omezení, je zatím nesplnitelný sen každého řidiče. Ještě v červnu by měla začít oprava úseku mezi Všechromy a Mirošovicemi u Prahy (16. - 20,8 km). Nejvytíženější úsek dálniční úsek v Čechách musí být opraven kvůli špatnému podloží. Provoz bude zachován 3 + 3 jízdní pruhy, ty budou ale zúžené. Omezení by měla trvat až do srpna 2023.

V průběhu devítileté rekonstrukce dálnice D1 se oprav nedočkal jeden z nejstarších mostů na autostrádě. Až letos. Opravy na mostu Šmejkalka (23. - 27 km) by měly podle ŘSD začít ještě v červnu. V září by mělo být vše hotové. ŘSD za opravu zaplatí 1,4 miliardy korun.

S dopravním omezením kvůli modernizaci a rozšiřování odpočívky Střechov musí řidiči po celé léto počítat na 52. km. Silničáři tu zdvojnásobují počet parkovacích míst nejen pro kamiony, ale i pro osobní vozy. Pro malé cestovatele tu vznikne dětské hřiště.

Dálnice D2

Ředitelství silnic a dálnic plánuje ještě v červnu zahájit opravu mostu u obce Starovičky. Další dopravní omezení na trase Brno – Bratislava by měla přibýt v červenci – silničáři začnou opravovat mosty u obce Hustopeče a odpočívku u obce Lanžhot.

Dálnice D3

V červenci začnou silničáři opravovat povrch dálnice mezi 62,3 až 70. km u obce Chotovany. Omezení by mělo potrvat do září.

Dálnice D4

Částečně uzavřená je nadále dálnice D4 u obce Stará Huť. Silničáři tu kompletně opravují zdejší mosty. Hotovo by mělo být v roce 2023.

Dálnice D5

Na výpadovce z hlavního města do západních Čech začne v červenci několik omezení. U Rudné se opravy budou týkat povrchu vozovky s vyjetými kolejemi (pravý pruh 5,5 – 9. km; levý pruh 8,9 – 3,8. km). Ve Zdicích na 32,8. km ve směru na Rozvadov dojde k výměně stávající protihlukové stěny.

Dálnice D7

U města Louny je stále nutné počítat se zdržením kvůli stavebním pracím na obchvatu. Silničáři tu rozšiřují kapacitu silnice. Stavba by měla být hotová v roce 2023.

Dálnice D10

Do července příštího roku musí řidiči počítat s částečnými uzavírkami dálnice D10 poblíž Benátek nad Jizerou. Silničáři opravují vozovku, protihlukové stěny i opěrné zdi. Stejně tak rekonstruují části zdejších mostů včetně výstavby nové dešťové kanalizace.

Silnice I. třídy

I/27 Přeštice (Plzeňský kraj)

S dopravním omezením kvůli výstavbě přeložky na kapacitní čtyřpruhovou komunikaci musí počítat řidiči mířící směrem z Plzně do Klatov.

I/9, 1/16 Mělník (Středočeský kraj)

V Mělníku pokračuje výstavba obchvatu města. Druhá etapa by měla skončit ještě v letošním roce.

I/38 Církvice (Středočeský kraj)

Ještě v letošním roce by měla skončit výstavba obchvatu obce. Zatím však musí řidiči počítat s určitými dopravními omezeními kvůli stavební technice.

I/36 Časy – Holice (Pardubický kraj)

Původní silnici, která již nevyhovuje jak kapacitně, tak i z pohledu bezpečnosti, nahradí zbrusu nová. Práce za téměř 200 milionů korun bez DPH začaly letos, hotovo má být příští rok.

I/11 Doudleby nad Orlicí (Královéhradecký kraj)

Už v příštím roce nebudou muset řidiči přijíždějící do Doudleb nad Orlicí zdolávat nebezpečný úsek silnice I/11 s prudkým stoupáním a klesání a tím pádem i nepřehlednými křižovatkami. ŘSD staví přeložku této silnice. Řidiči by se po nové cestě měli projet v příštím roce. Zatím je ale nutné kvůli těžké nákladní technice tudy projíždět opatrně.

I/4 Chraštice (Středočeský kraj)

Až do konce září budou silničáři opravovat mezi 56. - 62. km povrch silnice spolu s hranicemi vozovky a také odvodnění. Řidiči tak musí počítat se zdržením. Navíc je silnice využívána nákladními automobily kvůli výstavbě "sousední" dálnice D4.

I/43 Hradec nad Svitavou (Pardubický kraj)

Realizace přeložky bude velkým přínosem pro celé město Svitavy, zejména pak pro obyvatele žijící v blízkosti stávajících silnic I/43, I/34 a II/366 procházejících centrem města. Stávající silnice I/43 má totiž od křižovatky se silnicí II/366 až po napojení na I/35 nevyhovující směrové a výškové poměry a je vedena převážně těsnou zástavbou městských částí Lány, Svitavy a Lačnov. Ve zmíněných ulicích je nyní potřeba počítat s větším provozem nákladních aut a těžké techniky.

I/42 Brno (Jihomoravský kraj)

S dopravními komplikacemi musí řidiči počítat u Husovického tunelu. Silničáři tu staví úsek Velkého městského okruhu - Rokytova. Ten by měl v budoucnu ulevit právě dopravě směřující od zmiňovaného tunelu. Obchvat by měl být hotový v roce 2024. O kousek dále probíhá výstavba další části, a to u Tomkova náměstí. I tady se po novém asfaltu svezou řidiči nejdříve v roce 2024.

I/55 Přerov (Olomoucký kraj)

V letošním roce by měl být dokončen průtah městem Přerov. Silničáři tu rozšiřovali a tudíž i znásobovali kapacity komunikace. Kromě nového asfaltu tu přibyly i protihlukové stěny, stejně tak bylo nutné zajistit přeložky sítí.

Barrandovský most v Praze

V polovině května začala oprava stěžejního dopravního uzlu v Česku – Barrandovského mostu. První fáze potrvá téměř čtyři měsíce. Silničáři nabádají řidiče, kteří nemusí přes most jet, ať raději využijí jiné trasy.