Panelisté Deníku odpovídali na otázku, zda by byli pro možnost vyloučit opakovaně problémového žáka i z povinné školní docházky. Pro co byste byl vy?

Při řešení jakéhokoliv problému se vždy snažím o to, aby řešení bylo v zájmu dětí, žáků. Z tohoto důvodu není možné na dotaz jednoznačně odpovědět. Podle platného zákona není z povinné školní docházky možné někoho vyloučit.. A bez souhlasu zákonných zástupců není možné problémového žáka ani přeřadit do jiné školy. To je také důvod, proč v drtivé většině případů školní agrese nebo šikany odcházejí na jinou školu bezproblémoví žáci a oběti, ne agresoři.

Mělo by to být naopak?

Podle mého názoru to není nejlepší řešení ani pro jednoho z nich. Zastávám názor, že agresor - a v mnoha případech také jeho rodiče - by měl dostat zasloužený trest, například důtku ředitele školy a trojku z chování a zároveň příležitost k nápravě. Na škole, kam chodí, to však nepůjde. Jednak obvykle takovou šanci už v minulosti dostal, jednak už má nálepku neposlušného a nezvladatelného žáka. A to jak u většiny pedagogů, tak u většiny spolužáků a jejich rodičů. To znamená přechod na jinou základní školu. Problémový žák (a jeho zákonní zástupci) dostanou šanci začít znovu.

Skutečně by to pomohlo, máte takovou zkušenost ze své praxe?

Ano, protože žák přichází do prostředí, kde jsou jiné učitelky a učitelé, do nového kolektivu dětí. Nejde o vyloučení z povinné školní docházky a nejde o trest, ten už dostal trojkou z chování. A nejde ani o pouhé přenesení problému na jinou školu. Jde opravdu o novou příležitost, moderně řečeno o restart, pro dítě a jeho rodiče. Vím z praxe, že tato metoda funguje, pokud se podaří přesvědčit rodiče, že je to v zájmu jejich dítěte.

A pokud ne?

Můj názor je, že by to mělo jít i bez souhlasu zákonných zástupců, a to právě proto, že je to v zájmu dítěte. Je to určitě lepší, než soudem stanovená ústavní výchova. Ta může být řešením až v případě, kdy tento „restart“ selže.

Jak odpověděli někteří stálí panelisté Deníku

Jste pro možnost vyloučení opakovaně problémového žáka i z povinné školní docházky?

Pavel Sekyrka, ředitel Obchodní akademie Písek

V souladu se zákonem bych nechal žáka chodit na jinou škole třeba i stejného typu. Někdy se totiž nemusí sáhnout okamžitě po specializovaném zařízení, jen stačí začít bez nálepky kriminálníka s čistým štítem v jiné běžné škole. Pak jsou samozřejmě jedinci, kteří potřebují s ohledem na výši deliktu skutečně zostřený režim ve specializovaném zařízení, protože je zde obava z dalšího ohrožení skupiny.

Václav Zábranský, předseda okresního fotbalového svazu Strakonice

Až budou mít učitelé zase autoritu, které jim náleží, a budou mít zastání při konfliktech s "některými" žáky, tak většinu problémů vyřeší okamžitě na místě. Tak to bylo za našeho mládí a pár facek byla důležitá výchovná metoda. Určitě lepší než stovky různých poradců, psychologů a dalších zbytečných lidí.

Hana Janiššová, ředitelka ZUŠ Poděbrady

Takoví žáci by měli být pod stálým dohledem psychiatrů a také rodiče by měli mít prokazatelnou povinnost každodenní kontroly. Polepšovna není vždy řešení. Možná přemístění takových žáků do jiné školy?

Jana Štefánková, specialistka komunikace, Rokytnice nad Rokytnou

Spíš než vylučovat z povinné školní docházky bych doporučovala podpořit rodiny ve výchově dětí – více propagovat a nabízet pomoc psychosociálních poraden, doprovázet a podporovat rodiče. Tam je základ, který je třeba upevňovat.

Andrea Dopitová, starostka Okresního sdružení hasičů, Jihlava

Pokud má žák nějaké problémy, měl by se o něj starat odborník. Bude-li dětem se specifickým chováním, popřípadě poruchami, věnována individuální péče, je daleko větší předpoklad jejich zařazení do společnosti a podpoře jejich sebevědomí, cílevědomosti a přípravy na život.

Petr Hladík, ředitel domácího hospice, Nové Město na Moravě

V takových případech je třeba individuálně se zaměřit na příčiny chování problematických žáků. Ne až po opakovaných prohřešcích, ale hned, jakmile se takové chování u žáka projeví. A to chce zkušené lidi na všech školách, a zabere to hodně času.

Libor Sovadina ředitel Základní školy Fryšták

Možnost vyloučení by mohla viset nad rodiči dětí, aby s námi hledali účinné řešení a spolupracovali.