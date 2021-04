Za čtvrt roku od začátku očkování proti nemoci covid-19 dostalo v Česku aspoň první dávku vakcíny 1,121 milionu lidí, tedy zhruba každý desátý obyvatel země. Ukončené očkování mělo k sobotnímu večeru téměř 440 tisíc lidí. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Očkování učitelů v Liberci | Foto: ČTK

Do konce dubna by měly podle slov ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) dostat alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu dva miliony lidí, v červnu to má být zhruba 60 až 70 procent populace. Cílem české vlády je proočkovat asi 70 procent dospělých do konce léta. Pro děti vakcíny zatím nejsou. Vláda čelí kritice opozice, že očkování postupuje pomalu a chaoticky.