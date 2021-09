Ve většině regionů incidenční číslo stagnovalo, nebo i kleslo. Výrazně se snížilo třeba v Karlovarském kraji, kde bylo dosud nejvyšší ze všech regionů, a to z úterních 47 nakažených za týden na sto tisíc obyvatel na 40. Karlovarský kraj se tak nyní dostal na stejnou úroveň jako Praha, která byla předtím na druhé příčce tabulky. Naopak nejnižší je incidenční číslo nadále v Libereckém kraji s devíti případy za týden v přepočtu na sto tisíc obyvatel.

Denní nárůst počtu případů nemoci covid-19 v úterý v Česku oproti minulému týdnu klesl zhruba o 30 na 553 nově nakažených. Stále je to ale druhý nejvyšší nárůst od konce května. Minulý týden v úterý totiž přibylo 582 nakažených, což bylo nejvíce za den od 25. května. Zatímco nově nakažených oproti předchozímu týdnu ubylo, hospitalizovaných je nadále výrazně více než předešlé úterý. V nemocnicích je 145 lidí s covidem-19, tedy o polovinu více než před týdnem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.