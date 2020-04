Ve středu nových případů nákazy přibylo 99, v úterý 133. Celkově bylo k dnešnímu ránu provedeno 195.725 testů včetně opakovaných u stejného člověka, přičemž ve středu 8807, dosud nejvíc za jeden den. Mezi testovanými bylo 1,12 procenta pozitivních, což je nejméně od 4. března. Podíl nových případů na počtu testů v daném dni se v neděli a v pondělí dostal nad dvě procenta, v úterý byl 1,6 procenta.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška je na základě statistických dat možné zahájit kontrolovaný návrat k běžnému životu, musí se ale restartovat zdravotnický systém.

„Před svátky bylo reprodukční číslo infekce v populaci 1,0, což znemožňuje rychlé vzplanutí nekontrolovaného šíření nemoci,“ uvádí ÚZIS. Reprodukční číslo je průměrný počet lidí, které nakazí jeden potvrzený pacient s COVID-19.

Reprodukční číslo pak podle ÚZIS kleslo pod jedna, střední odhad je asi 0,7. „Znamená to, že jeden nakažený stihne nakazit méně než jednoho dalšího. Šíření v populaci se tedy zastavuje,“ dodal šéf ÚZIS Ladislav Dušek.

Před týdnem odhady hovořily o 10 tisícíh nakažených na konci měsíce. Většina pacientů podle Duška zemřela na jiné onemocnění, ale byli na covid-19 pozitivní. Vláda dnes večer rozhodla, že uvolňování opatření bude rychlejší, než plánovala. V pondělí tak mohou otevřít obchody do 2500 metrů čtverečních s vlastním vchodem, posilovny či autoškoly.

Od 11. května by pak měly otevřít i provozovny v nákupních centrech. Otevřít by mohly i restaurace s výdejním okénkem, kadeřnictví či muzea. O 14 dní později pak restaurace či ubytovací služby. Od 25. května by měly být možné sportovní a kulturní akce, o počtu účastníků se ještě jedná.

Soud zrušil některá opatření vlády

Pražský městský soud dnes zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby v provozovnách. Podle rozsudku jsou nezákonná, protože je vláda nepřijala podle krizového zákona. Rozhodnutí pražského městského soudu je pravomocné, ministerstvo si může podat kasační stížnost. Vláda má do pondělí čas, aby opatření v zákonné formě, tedy jako krizové opatření.

Konkrétně šlo o opatření z 26. března a 17. dubna, která se týkají omezení maloobchodního prodeje, a opatření z 23. března a 15. dubna, jež omezují volný pohyb osob.

Premiér Andrej Babiš podle svých slov rozhodnutí respektuje, ale připadá mu absurdní. "Rozhodnutí soudu plně respektuji. Osobně mi ale přijde absurdní. Nechápu, že soud ruší opatření vlády, která v Česku zcela evidentně zachránila tisíce lidských životů a díky kterým jsme celou tu epidemii tak úspěšně zvládli," řekl Babiš serveru iDnes.cz.

Vláda na dnešním zasedání měla diskutovat mimo jiné právě o prodloužení nouzového stavu, který v současnosti platí do 30. dubna. Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) to považoval za nutné, Babiš ale dosud prodloužení nepodporoval.

Onemocnění covid-19 bylo v Česku poprvé zaznamenáno 1. března. První úmrtí s nemocí je z 22. března. Vládou zavedená opatření proti šíření koronaviru stát už postupně ruší, další uvolnění kabinet zváží dnes na základě aktuálního vývoje epidemie. V Česku dnes také začíná testování vzorku populace na protilátky proti koronaviru, jehož výsledky by měly naznačit, jak by se nemoc covid-19 mohla v zemi dál šířit.