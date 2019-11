„Esport je disciplína jako jakýkoliv jiný sport, kloubí se v něm do určité míry talent, zázemí, vybavení a píle. Musíte trénovat a pracovat na sobě. Záleží i na nějaké dávce štěstí,“ říká Lukáš Pleskot, výkonný ředitel PLAYzone.cz, nejnavštěvovanějšího esportového portálu v Česku a na Slovensku.

Na esportových turnajích se hrají ty nejhranější hry na světě, jako jsou střílečky Counter‑Strike, Fortnite nebo PUBG. Pak jsou to takzvané MOBA hry, což je třeba Dota 2 nebo League od Legends, kde ovládáte nějakou fantasy postavu, která dělá to, co potřebujete. Karetní hra je třeba Hearthstone a populární je také FIFA, tedy fotbal.

Věk hráčů

V esportu jsou zainteresovaní hlavně muži od 16 do 33 let. Věk hráčů se ovšem průběžně posouvá, a to směrem dolů i nahoru.

„Hodně to ovlivňuje herní titul, který zrovna vyjde. Vyšel Fortnite a najednou se snížila cílová skupina od třinácti let. Směrem nahoru se posouvá věk lidí, kteří esport sledují. To co dělá esport esportem je fakt, že více lidí tráví čas jeho sledováním, nežli samotným hraním. Občas si zahrají s kamarády, ale spíše konzumují obsah. Hráči, kteří byli u zrodu esportu jsou dnes třicátníci,“ vysvětluje Lukáš Pleskot.

A jaké vybavení a za kolik peněz potřebuji, abych vůbec mohl uvažovat o tom, že se zapojím do esportových turnajů?



