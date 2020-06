Za deset let bude čtvrtina českých farem bio. Povinně

Zemědělci v Česku loni ekologicky obhospodařovali přes 540 tisíc hektarů půdy, tedy asi 15 procent výměry zemědělské půdy v zemi. Za deset let by se měl tento podíl výrazně zvýšit. Evropská unie totiž podle své loni zveřejněné Zelené dohody pro Evropu hodlá do roku 2030 prosadit, aby se ekologicky hospodařilo alespoň na čtvrtině zemědělské půdy. Biopotraviny by se také měly ve výrazné míře stát součástí veřejného stravování.

Zemědělci - Ilustrační foto | Foto: Deník/Edvard D. Beneš