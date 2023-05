NERV navrhuje prověřit dotace zemědělců. Zrušíme chovy, reagují hospodáři

Národní ekonomická rada vlády navrhuje prověření státních dotací zemědělců. Jednat se má o ty, které nemíří do investic. Společnosti podnikající v oboru to ovšem odmítají. Škrty by podle nich znamenaly, že se stanou nekonkurenceschopnými.

Chov prasat. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Když se řekne slovo dotace, mnohým vytane na mysli zemědělství. A právě především podnikatelům v tomto oboru navrhla Národní ekonomická rada vlády (NERV) dotace pořádně seškrtat. Slibuje si od toho stamilionové úspory ve státním rozpočtu. Zemědělcům se takové nápady vůbec nelíbí. Rada doporučila prověřit škrty v neinvestičních dotacích v zemědělství. „Zejména s ohledem na absolutní výši a nesystémovost některých položek,“ uvedli odborníci v jednom z několika desítek návrhů na ozdravení veřejných financí. Další starosti zemědělců: Po energiích letí nahoru i cena půdy V jejich hledáčku se ocitly zejména dotace do lesního hospodářství, mimo jiné i peníze pro státní podnik Lesy České republiky, který je podle ekonomů hlavně díky zvýšení cen dřeva v zisku. Škrty NERV navrhla i například u neinvestičních dotací, které jsou spojeny s covidovými programy. Pokud by návrhy ekonomů prošly v plné šíři, státní rozpočet by ušetřil asi miliardu a čtvrt. Zemědělci: Naprosto nepřijatelné Jenomže zemědělci jsou na jakékoliv úvahy o omezení dotací velmi citliví. „Škrtání národních dotací je naprosto nepřijatelné,“ reagoval například mluvčí Zemědělského svazu Vladimír Pícha. Poukázal přitom na to, že dotace do zemědělství byly seškrtány už v současném státním rozpočtu, kdy z návrhu pěti miliard zůstalo jen 2,7 miliardy korun. Podle něho se tak podpora českého zemědělství z národních zdrojů opět vzdálila míře podpory v okolních zemích. Nepřijatelné opatření. ČR nechystá zákaz dovozu ukrajinského obilí, uvedl Nekula Mluvčí Pícha také prohlásil, že pokud zemědělci o podporu přijdou, stanou se nekonkurenceschopnými a nezbude jim nic jiného než zrušit provozy živočišné výroby a vyklidit trh. „Přitom naprostá většina národních dotací směřuje do zlepšování pohody chovaných zvířat, protože společnost na takzvaný welfare zvířat klade stále větší nároky. Tuto újmu je nutné zemědělcům uhradit právě formou národních dotací a bez jejich poskytnutí nelze zvýšeným požadavkům společnosti vyhovět,“ doplnil. Krajinu ničí zemědělství socialismu, dotace ji ubíjejí, říká sedlák Pitek: Zdroj: Youtube Naopak podle zemědělského analytika Petra Havla zredukovat část dotací možné je. Připustil, že současný státní rozpočet zemědělcům z navrhované podpory sebral téměř polovinu, ale upozornil, že například před deseti lety dosahovala národní dotace jen něco přes miliardu korun. Zlepšit stav krajiny Kde by však na peníze hospodářům rozhodně nesahal, jsou dotace v takzvaném druhém pilíři. Z něho stát zemědělcům spolufinancuje projekty v rámci společné zemědělské politiky zemí Evropské unie. Tyto peníze jsou určené na investice a také na zlepšení stavu krajiny. „Zlepšit stav naší krajiny je žádoucí a investice do zemědělství, zejména do zpracování zemědělských surovin v hospodářství zemědělce, jsou také žádoucí,“ zdůraznil Havel. Pokrok v zemědělství: Ministerstvo chce na polích roboty, uvolní miliardy korun V tom se shoduje právě s Píchou, podle něhož by snížení příspěvku ze strany českého státu vedlo k zastavení investic do zvyšování konkurenceschopnosti českých zemědělců a podstatnému snížení ekologických opatření. „Ekologická opatření tvoří 60 procent struktury podpor v rámci druhého pilíře,“ upřesnil Pícha. Vláda chce letos a poté i v dalších letech ročně ušetřit 70 miliard korun. Na čem? Denik.cz vás s jednotlivými navrhovanými škrty i možným zvýšením některých daní seznamuje v rámci seriálu Vládní škrty. Snížení dotací nepředpokládají zástupci ministerstva zemědělství. Argumentuje podobně jako farmáři. A naopak v příštím roce počítají s mírným navýšením podpory na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství, tedy program, který považují za klíčový. „Potřeba bezpečného a trvalého uchování genetických zdrojů vyplývá z jejich ohrožení ztrátou či genetickou erozí, zejména v důsledku činností člověka, jeho vlivu na prostředí a stále rychlejší obměny a unifikace odrůd, plemen nebo kmenů v zemědělské praxi a celém agrárním sektoru,“ vysvětlil mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Doplnil, že snížení dotací v této oblasti by znamenalo riziko nezvratného vyhynutí zmíněných genetických zdrojů a zmaření dlouholetého výzkumu. V neposlední řadě by Česká republika utrpěla významné poškození image na mezinárodním fóru. Obtížná situace. Malí pěstitelé se snaží svou produkci udat na internetové mapě Každopádně současný návrh NERV směřuje jen k neinvestičním dotacím, a to primárně v zemědělství. Člen rady Mojmír Hampl by se přitom nebránil prověření dotací i v jiných odvětvích. „Určitě jsme i pro prověření neinvestičních dotací obecně. Jen si není možné představovat, že v této položce se najde snadná záchrana veřejných rozpočtů. U úspor se budeme bavit spíše o jednotkách, možná v tom nejlepším případě maximálně nízkých desítkách miliard korun,“ dodal ekonom.

