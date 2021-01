Zatímco řidiči musejí strpět poslední rok nepříjemnosti na D1, cestující ve vlaku se naopak musejí připravit na to, že cesta mezi dvěma největšími tuzemskými městy bude až o desítky minut delší. Důvod je jednoduchý: Správa železnic začne na jaře opravovat koridorovou trať u Ústí nad Orlicí a opravovat se bude i pardubický uzel. V provozu místy zůstane asi jen jedna kolej, a ta musí postačit pro "ostravské rychlíky".

Velká část rychlíků mezi Prahou a Brnem tak pojede nově přes Vysočinu. Které rychlíky to budou přesně, bude jasné až po zveřejnění výlukového jízdního řádu. Opravy trati a s tím spojené odklony začnou patrně už v dubnu a potrvají dva roky, do června 2023. Cesta rychlíkem přes Vysočinu bývá v průměru o 20 až 30 minut delší než přes hlavní koridor.

Nové dálnice: 46,5 kilometrů

Rok 2021 by snad měl přinést konečně znatelnější růst dálniční sítě. Především D11 by se od Hradce Králové měla na podzim rozšířit o dalších 22 kilometrů a řidiči se dostanou téměř k Jaroměři. Druhý nejdelší úsek nové autostrády bude rovněž na východě Čech - půjde o 12 kilometrů D35, a to v úseku Hradec Králové - Časy (v příštím roce pak až k Vysokému Mýtu). Řidiči na "karlovarské D6" by se měli dočkat obchvatu Lubence a na chomutovské D7 by měl obchvat konečně ulehčit okolí Panenského Týnce. Na Moravě se pak obchvatu snad konečně dočkají na D55 u Otrokovic.

Konečně. Oprava D1 po letech končí

Začalo se v roce 2013 a letos bude hotovo. Na rok 2021 zbývá na dálnici D1 dokončit pět posledních úseků z celkem dvaceti. Hned na jaře bude hotovo osm kilometrů na zbývající části úseku 12 u Humpolce, kde budou zhruba měsíc probíhat dokončovací práce ve středním dělícím pásu, a to bez větších omezení pro řidiče. Fakticky tak budou v letošním roce probíhat práce na čtyřech úsecích v délce zhruba 41 kilometrů. Celá modernizace bude dokončena v říjnu 2021.

První rok s elektronickou dálniční známkou

Bude fungovat? První řidiči si svoji elektronickou dálniční známku koupili už v prosinci 2021, drtivá většina motoristů ale začne elektronické dálniční známky kupovat až v lednu, případně v průběhu roku. Stávající papírové kupony jsou v platnosti do konce ledna. Nové elektronické dálniční známky se kupují na adrese www.edalnice.cz. Na ní se zadá registrační značka auta (lidově "SPZ"), datum začátku splatnosti kuponu a druh známky (na rok, 30 dní, 10 dní).

Ceny zůstávají stejné. Roční známka 1 500 Kč, měsíční 440 Kč a desetidenní 310 Kč. Kdo přes internet nakupovat nechce, nebo to neumí, koupí si známku na pobočkách České pošty nebo na státních čerpacích stanicích EuroOil. Obsluze tam nadiktuje požadované údaje (hlavně SPZ) a zaplatí. Policie a celníci se na kontroly zaplacených kuponů zaměří od února. Mají k tomu 60 speciálních zařízení v autech.

Všechny drony pod dozorem a registrované

Rok 2021 je také ve znamení nové regulace malých létajících dronů. Od 31. 12. 2020 začínají v ČR i celé EU platit nová pravidla pro provozování dronů. Budou platit pro nově prodané i dříve nakoupené stroje. Pravidla se vztahují také na letecké modely a zahrnují všechna letadla bez pilota. Nově se drony klasifikují do tří kategorií a je nutná registrace provozovatele na webu Úřadu pro civilní letectví, kde provozovatel obdrží všechny své drony. Regulace se v nějaké míře týká většiny u nás provozovaných strojů, mimo těch, které váží méně než 250 g a nemají kameru či hraček pro děti do 14 let.