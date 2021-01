On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Laboratoře v Česku udělaly v pondělí téměř 32 400 PCR testů na nový typ koronaviru, o 4200 více než před týdnem. Pozitivní výsledek mělo skoro 40 procent vzorků. Levnějších, ale méně přesných antigenních testů bylo v pondělí provedeno přibližně 37 400.

V Česku se od konce loňského roku znovu výrazně zhoršuje epidemická situace, mnoho nemocnic čelí náporu nových pacientů s covidem.

V pondělí jich bylo celkem 6680, z toho 954 v těžkém stavu. Oproti předchozímu pondělí stoupl počet hospitalizovaných o 940. Více pacientů s covidem leželo v nemocnicích naposledy 13. listopadu. Dosud největšímu náporu pacientů s covidem zdravotnická zařízení čelila počátkem listopadu, kdy jejich počet přesahoval 8000.

S prokázaným covidem v Česku zemřelo podle posledních údajů 12 257 lidí. V pondělí zemřelo podle statistik ministerstva 71 lidí a od začátku roku 462, což je víc než za celé období od začátku března do konce srpna.

V pátém, tedy nejvyšším stupni epidemického rizika jsou v Česku všechny kraje. Nejhorší je situace v Pardubickém kraji, kde se hodnota PES zvýšila na 94 bodů. Téměř o 20 bodů nižší index mají v Plzeňském a Jihočeském kraji, což znamená, že je na spodní hranici pátého stupně.

Nejrychleji se koronavirus nyní šíří na Trutnovsku, kde za uplynulý týden přibylo 911 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Následuje Rychnovsko s 908 případy a Královéhradecko s 903 případy na 100 tisíc obyvatel. Nejlepší situace je na Domažlicku s 234 případy na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní.

Nový výpočet PES

Reprodukční číslo, které udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, kleslo zhruba na 1,28. Podíl pozitivních testů na nový koronavirus za posledních sedm dní zůstává na hodnotě asi 44,5 procenta.

Ministerstvo dnes oznámí nový způsob výpočtu indexu PES, podle něhož se mají v Česku řídit opatření proti šíření viru. Má zohlednit i počet hospitalizovaných pacientů s covidem.

Metodika se bude měnit také kvůli antigennímu testování, které zkresluje celkovou pozitivitu provedených testů. Upraví se zřejmě i tabulka restrikcí rozdělená do pěti stupňů pohotovosti. Některé aktivity, které jsou v některých stupních nyní zakázané, by za určitých okolností byly povolené. Jednou z podmínek by mohl být negativní antigenní test.