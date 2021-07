„Lidé se více stravovali doma, což mělo takový efekt, že nám za loňský rok stoupla spotřeba mléka a mléčných výrobků na historicky nejvyšší úroveň,“ řekl Deníku předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.

Podle Kopáčka tak loni průměrný Čech spotřeboval 262,5 kilogramu mléka a mléčných výrobků s výjimkou másla, bylo to o 5,4 procenta více než v předchozím roce. Češi tak téměř vyrovnali průměr Evropské unie, který činí 265 kilogramů. Největší nárůst mlékaři zaznamenali u sýrů a tvarohů, těch na osobu připadalo 19,1 kilogramu. „Oproti předchozímu roku jsme zpracovali také o 4,7 procenta mléka více,“ pochvaluje si Kopáček.

Česko je u mléka soběstačné ze 130 procent. Tuzemští mlékaři vyprodukují ročně tři miliardy kilogramů mléka, Češi jich spotřebují 2,7 miliardy. Pětina mléka se ale v surovém stavu vyváží do zahraničí, zejména do Německa a Itálie, a zpět se dovážejí výrobky s přidanou hodnotou. „To není až tak pozitivní, správně by to mělo být tak deset procent,“ míní Kopáček.

Podle odborníků je mléko důležitou součástí stravy. Zejména by jej měly kvůli zdravému vývoji pít školní děti, které se nyní po dlouhotrvající domácí výuce vracejí do běžného života. Znalci doporučují, aby jejich strava obsahovala co nejméně upravené mléčné výrobky. „Ideální jsou přirozeně zkvašené mléčné výrobky, jako je jogurt, skyr či kefír,“ uvedl nutriční specialista Pavel Suchánek.

Kvalitní české mléko

S mléčnými výrobky by měly začínat již malé děti. „Samozřejmě je nejlepší, když jsou kojeny mateřským mlékem.“ uvedla food bloggerka Barbora Charvátová. „Nicméně kvalitní zakysané mléčné výrobky do jídelníčku i těch nejmenších dětí patří a jejich postupné zařazování do dětské stravy je více než žádoucí,“ prohlásila.

Zemědělci uklidňují rodiče, že se o kvalitu mléka české produkce nemusí obávat. „Důkazem dobrých vlastností tuzemského mléka je program režimu jakosti Q CZ, jehož standardy splňuje kolem 90 procent produkce této komodity,“ uvedl prezident Agrární komory Jan Doležal. „Kvalitu českého mléka potvrzují také výsledky nezávislých studií,“ zdůraznil Doležal.

Šéf mlékařů Kopáček si rovněž pochvaluje, že si význam mléka a mléčných výrobků uvědomuje stále více lidí, a dostávají opět dobrý zvuk. Vrásky mu ale dělají rostlinné náhražky, které někdy bývají za „mléko“ vydávány. „Výrobci je někdy propagují ne zcela korektní kampaní a nazývají je termíny, které legislativa výhradně určuje pro mléko,“ konstatoval.

„Žádný sójový nápoj není mléko, takže to jen mate spotřebitele,“ míní Kopáček. Podle něj proto tyto alternativy skutečné mléko nikdy nemohou nahradit. „Co se týká výživové hodnoty a látek, které potřebujeme dostat do těla – bílkoviny, vitamíny a minerály – tak je to jednoznačně ve prospěch mléka a mléčných výrobků,“ dodal.