Na zájem o cestování podle něj nemá vliv ani současná inflace. „Možná naopak. Lidé si říkají, že peníze ztrácejí hodnotu a je lepší si je užít, dokud nějakou hodnotu mají,“ uvedl Papež. Jak se do zájezdové turistiky projeví „válečné zdražování“, zatím cestovky nechtějí předjímat.

A kam mají v nadcházejícím létě Češi nejčastěji namířeno? Asi nepřekvapí, že u všech cestovních kanceláří stále vede Řecko se svými ostrovy, dále Egypt a Turecko. Pandemie však české turisty namlsala a chtějí za své peníze to nejlepší. „Co se týče letních zájezdů u Čechů vítězí osmidenní letecký zájezd do 4hvězdičkového hotelu s all inclusive. Průměrná cena se pohybuje okolo 15 tisíc korun,“ informovala mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

Ceny zvyšovat nebudeme, tvrdí cestovky

Cestovky zatím avizují, že ani kvůli nastalé drahotě nehodlají zvyšovat ceny. K tomu už přistoupily některé aerolinie, když k letenkám zavedly palivové příplatky. „Zájezdy v letošním roce neplánujeme výrazně zdražovat, kontrakty s hotely i leteckými společnostmi pro letošní rok jsou již uzavřené,“ uvedla mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková. Prodeje jsou podle ní až o padesát procent vyšší než v posledním předcovidovém roce 2019.

Nebývalý zájem o cestování sledují také v Invii, kde v lednu dokonce evidovali téměř 300 procentní meziroční nárůst. A letošní prodej zájezdů v režimu First Minute odstartoval velmi dobře také u kanceláře Blue-Style. „Aktuálně prodáváme až třikrát více First Minute zájezdů než ve stejném období minulého roku,“ uvedla tisková mluvčí cestovní kanceláře Ilona Topolová.