Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v televizní debatě odmítl, že by nezvládal svou práci. "Snažím se, abych postupoval na základě odbornosti, protože jsem jako odborník do vlády přišel. Svou práci dělám nejlépe, jak ji umím. Rozhodně to není tak, že bych počítal s tím, že tady za týden nebo za dva nebudu. Nepočítám s tím, že někam odcházím," nechal se slyšet Blatný.

V pořadu České televize musel Blatný reagovat také na dotaz, který se týkal kritických dopisů od premiéra Andreje Babiše. Ty se týkaly i užívání nových léků proti onemocnění covid-19 a jejich zavádění v Česku. „Zažilo se slovo vytýkací dopis. Je to prostě dopis,“ řekl Blatný s tím, že na dopisy reagoval a premiérovi vysvětlil situaci.

Ministr zdravotnictví chce, aby o Velikonocích nadále probíhaly kontroly lidí v karanténě či izolaci a aby policie hlídala dodržování zákazu cestování mezi jednotlivými okresy. Všechny nynější restrikce by podle něj měly platit až do konce nouzového stavu, který je aktuálně vyhlášen do neděle 11. dubna.

"Předpoklad uvolňování škol od 12. dubna, který vidím jako nejbližší možný termín, a všechny ostatní kroky předpokládají, aby minimálně do té doby byla dodržována stejná opatření," zdůraznil Blatný. Varoval, že v opačném případě by se mohla začít epidemická situace znovu zhoršovat.

"Nouzový stav do doby, do které ho Poslanecká sněmovna schválila, musí trvat se všemi opatřeními. Budu navíc chtít, aby omezení pohybu mezi okresy platila a byla kontrolována i o Velikonocích," dodal Blatný.

Podle Blatného by vláda měla v pondělí rozhodnout o zkrácení intervalu antigenního testování zaměstnanců. "Počítám s tím, že se to stane, a věřím, že se to dá zavést naráz," uvedl šéf zdravotnictví s tím, že nově by se mělo testovat jednou za pět dní místo stávajících sedmi. Zavedení povinnosti by mělo být v řádu dnů, přesný termín však Blatný nesdělil.

Smejkal: Uvolnění bude záležet na Velikonocích

Případné rozvolnění dosavadních protikoronavirových opatření po Velikonocích bude podle hlavního epidemiologa IKEM Petra Smejkala, který vede Mezioborovou skupinu pro epidemické situace (MeSES), záviset na tom, jak budou lidé opatření dodržovat. Situace by se zhoršila a počty nakažených by opět rostly, kdyby se lidé o Velikonocích sdružovali.

"Nejhorší by bylo, kdyby se všichni rozjeli někam na pomlázky a tam se sdružovali. To si budeme muset tento rok odpustit," řekl Smejkal v diskuzním pořadu televize Prima Partie. Naopak uvedl, že pro zvládání epidemie může být pozitivní to, že mnohé firmy přes jarní svátky omezí provoz. Omezení přítomnosti zaměstnanců na pracovišti by totiž mohlo přispět ke zpomalení šíření viru v populaci.

Cílem je podle Smejkala brzké otevření škol. "Zasazujeme se o to, aby první, co bude otevřené, byly školy. Jestli to bude stát to, že firmy budou maximálně, ale dobře testovat a tohle se bude i kontrolovat a vynucovat, tak je to přece malá cena za to, abychom děti už do škol pustili," řekl.

Zbytečný lockdown?

Zvládnutí epidemie podle hlavního epidemiologa IKEM spočívá v důsledném testování, trasování kontaktů a vymáháním dodržování opatření a ukládání adekvátních sankcí.

Naopak epidemiolog a ředitel Centra očkování a cestovní medicíny Jiří Beran považuje lockdown za zbytečný. Za vhodnější označil namísto plošných opatření dělat opatření cílená, která by se soustředila na ochranu lidí starších 65 let.