Premiér Andrej Babiš (ANO) nabídl náměstkovi ministra zdravotnictví Romanu Prymulovi post vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Informaci serveru TN.cz předseda vlády potvrdil České televizi (ČT). Svůj návrh Babiš musí ještě projednat v pondělí ve vládě s koaličním partnerem.

Zprava premiér Andrej Babiš (ANO), náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) | Foto: ČTK

"Myslím si, že by bylo dobré, aby pan profesor zůstal v rámci státních struktur, aby neodcházel někde do privátu," řekl Babiš dnes ČT. Na otázku, zda Prymula nabídku přijal, premiér uvedl, že je to podle jeho názoru na dobré cestě. "V pondělí to nějak dořešíme," dodal.