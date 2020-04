Během podzimu a části zimy až do konce prosince došlo jihovýchodně od hlavního města, zvláště podél hranice okresů Praha-východ a Praha-západ a směrem k Benešovsku (avšak i jinde, třeba na Berounsku) k desítkám podvečerních vloupání.

Dnes se zdá pravděpodobné, že nešlo o dílo nějaké mimořádné, téměř mafiánské skupiny, ale většího počtu relativně „obyčejných“ zlodějů. I když zjevně – alespoň podle kamerových záznamů – někdy spolupracujících v partách.

Desítky „podobných“ vloupaček

Podle města Jesenice na Praze-západ, kde se skutků nahromadilo víc, se často hovořilo o „jesenickém gangu“, jehož nepolapitelní členové, obdaření nadprůměrnou fyzickou zdatností, se po soumraku vydávají k dočasně opuštěným domů, jejichž obyvatelé bylo zrovna mimo, přičemž si vybírají zvláště ty v okrajových částech a u zarostlých pozemků.

Zpravidla přes dveře do zahrady vniknou dovnitř, rychle poberou, co lze snadno odnést – obvykle peníze, šperky a drobnou elektroniku – a mizí; často jen proto, aby vzápětí udeřili o pár domů dál. Přičítáno bylo gangu možná až 120 vloupání, k nimž od loňského září do prosince došlo ve středních Čechách; nejen však na Jesenicku či v širším okolí: tam se mluvilo o šesti desítkách skutků.

Přetřásalo se také, jak lidé houfně nakupují alarmy, přes internet si vyměňují informace o výskytu cizích osob a pohybu neznámých aut, vytvářejí i cosi jako hlídky domobrany, a dokonce si na hlídání najali bezpečnostní agenturu. Policie stáhla do oblasti jihovýchodně od Prahy posily i z dalších regionů a postupně uplatnila několik různých opatření: jak zaměřených na to, aby policejní hlídky byly na očích, tak naopak prováděných skrytě.

V popředí zájmu politiků

Angažovali se i místní polici vyzývající nejen k tomu, aby policie řádění gangu utnula; osloveni byli i policejní prezident Jan Švejdar či ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Z podnětu starosty Jesenice Pavla Smutného a dalších spolupracovníků z řad hnutí STAN také vznikla Jesenická výzva, vybízející stát a jeho složky i kraj k přijetí takových opatření, které povedou ke zlepšení bezpečnostní situace v regionu a k navýšení přítomnosti policie; podepsaly ji desítky představitelů radnic.

V Jesenici se také opakovaně uskutečnila setkání starostů se zástupci policie. Rovněž středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) jednala se zástupci policejních špiček o tom, co by se dalo udělat a změnit.

Hledání souvislostí skutků

O vyšetřování konkrétních vloupání však příliš informací nebylo – kromě toho, že středočeská policie vytvořila speciální skupinu kriminalistů hledající spojitosti mezi jednotlivými případy a snažící se pachatelům dostat na stopu. V lednu, kdy vlna vloupaček ustala jak mávnutím kouzelného proutku a nadále se objevovaly už jen jednotlivé případy, náměstek ředitele středočeské policie pro vyšetřování kriminálních činů Jan Krejčí na tiskovce vedl, že kriminalisté nadále vyšetřují jednotlivé případy, přičemž se snaží najít vzájemné souvislosti.

Že na pojetí vloupaček jako mimořádného přívalu jednotlivých případů se nic nezměnilo, upozornil ve čtvrtek na svém webu Český rozhlas. S odkazem na čerstvé vyjádření Krejčího a konstatováním, že kriminalisté případy stále vyšetřují jednotlivě, připomněl, že podle policie žádný středočeský gang neexistuje. „Je to přesně tak, jak pan náměstek sděloval na tiskové konferenci,“ potvrdila ve čtvrtek 23. dubna Deníku mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Podle informací Deníku se řeší některé skutky, u nichž figurují podezřelí, kteří mezi sebou nemají zjevnou spojitost – nicméně u řady vloupání nadále zůstává pachatel neznámý. To však mluvčí Suchánková nekomentovala. Starosta Smutný nicméně věci vidí jasně. Podle toho, co je známo o jednotlivých činech a způsobu jejich provedení, míní, že nešlo o jednotlivé samostatné případy a jen několik společných, ale naopak o větší sérii, k níž se přidružilo také několik jednotlivých, nezávisle provedených vloupání s odlišným stylem „práce“ pachatele.

Údajná série se vytratila

Před dvěma měsíci, na tiskové konferenci 21. února, se ředitel středočeské policie Václav Kučera okrajově zmínil o čerstvém zadržení několika osob „podezřelých z vloupání do domů po celém Středočeském kraji“. Ve velmi opatrném vyjádření tehdy tedy nevyloučil, že by mezi nimi mohl být i někdo z pachatelů té trestné činnosti, o niž novináři projevují mimořádný zájem – tedy skutků jihovýchodně od Prahy. Co je v této věci nového, Suchánková ve čtvrtek Deníku neřekla. „K tomu zatím nemám vůbec žádné informace,“ konstatovala.

Pro iRozhlas se v úterý vyjádřila, že podle dosavadního šetření nebyly zdokumentovány žádné skutečnosti o procesní spojitosti případů. „Proto nelze již o jakékoliv sérii hovořit,“ cituje web její písemné sdělení. S tím, že v průběhu šetření byly k jednotlivým případům zjištěny nové souvislosti a okolnosti, jež prvotní domněnky o možných spojitostech dodatečně vyloučily. Kučera ostatně zdůraznil už v únoru, že v souvislosti s řáděním vykradačů domů v oblasti Jesenicka, Říčanska a okolí kriminalisté přestávají hovořit o „sérii skutků“. „Ne všechno se vším souvisí; vše probíráme kus po kuse,“ upozornil tehdy na společné tiskovce s ministrem Hamáčkem.