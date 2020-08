Zloděje alkoholu nespasilo ani odstranění bezpečnostních čipů z lahví

Ve vazbě skončil dvacetiletý muž, který chtěl popíjet zadarmo. Na lup vyrazil na sklonku minulého týdne do vlašimského supermarketu. Do regálu sáhl pro čtyři lahve s alkoholem a obratně z nich rychle odstranit bezpečnostní čipy. Alkohol si pak choval do batohu a snažil se projít nenápadně kolem pokladen bez placení. A právě tam ho zachytila ostraha prodejny.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com