Zloděj sledoval oběť, pak si z jejího auta vzal kasírtašku

/FOTOGALERIE/ Jen si na chvilku odskočil. Nestálo mu za to ani vypnout motor, natož zamknout auto. Stálo ale v areálu firmy, proto řidič, nejspíš kvůli tomu, ztratil obezřetnost. Tak policisté krádež peněz ve Voračicích nepopisují a mohlo to být i jinak. Ale jak jinak by se to v pondělí 9. března seběhlo? Od té doby votičtí policisté pátrají po zloději. A protože se jim ho zatím dopadnout nepodařilo, žádají veřejnost o spolupráci.

Policisté pátrají po muži zachyceném na kamerách. | Foto: Policie ČR