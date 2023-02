Případ řeší vlašimští policisté. K vloupání došlo podle vyjádření mluvčí policie Barbory Schneeweissové někdy v době od 28. do 30. ledna. „Zatím neznámý pachatel vypáčil zadní dveře skladu a dostal se nejen do prostor skladu, ale i přímo do prodejny. Tam odcizil převážně cigarety - a to více jak 100 kartonů,“ shrnula mluvčí.