Zloděj pokácel čtyři modříny staré 130 let

I když krádeže dřeva na Benešovsku nehrají, co do počtu skutků, žádnou významnou statistickou roli, pro ty, kteří zloději obrali a způsobili jim škodu, to je bezpochyby jiné. A to platí nejen kvůli způsobené finanční ztrátě. Tohle konstatování dokládá i poslední případ, který se před nedávnem stal v lese u Slověnic na Vlašimsku.

Ilustrační foto | Foto: Jiří Koťátko

„Dosud neznámý pachatel na lesní parcele pokácel a následně odcizil čtyři vzrostlé modříny,“ konstatovala mluvčí Policie ČR v Benešově Veronika Čermáková. Nezvaný dřevorubec tím majiteli způsobil škodu přes dvacet tisíc korun. Ještě větší, bohužel nevyčíslená a nevyčíslitelná škoda vznikla majiteli. V jeho lese totiž modříny rostly přibližně 130 let, takže mohly pamatovat například i Františka Ferdinanda d´Este. Jejich kmeny se tyčily do výšky zhruba třiceti metrů. „Pachatel se dopustil přečinu krádeže, za který mu v případě uznání viny před soudem hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ dodala mluvčí. Těžby dřeva nekončí, české vagony na přepravu už nestačí Přečíst článek › V lesích dochází nejčastěji ke krádežím palivového dřeva. To modřínové je však proti dřevu ze smrku či borovice podstatně vzácnější, a proto také dražší. I vzhledem ke své kresbě a odolnosti se používá nejčastěji na obklady, schodnice či celé schody a kvůli vlastnostem se hodí i na výrobu věcí, které přijdou do styku s vodou, například mlýnských kol. V roce 2018 policisté na Benešovsku řešili devět trestných činů a stejný počet přestupků, které se týkaly krádeží dřeva. Loni policisté řešili jen jeden trestný čin a šest přestupků. Chmaták se radoval z lupu necelou hodinu Přečíst článek ›

