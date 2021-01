Případ benešovští policisté prošetřují od prvního pracovního dne nového roku, tedy od pondělí 4. ledna. Ten den jim ho nahlásil správce areálu. Policisté pak na místě zjistili, že pachatel přelezl plot a do výběhu se zvířaty se dostal poté, co překonal uzamčená vrátka.

„Majiteli způsobil škodu přes tři tisíce korun. Policisté ve věci zahájili úkony pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže,“ uvedla tisková mluvčí a přidala ještě další případ, k němuž došlo v samém závěru loňského roku. Policisté si tehdy dojeli pro další případ do supermarketu na benešovských Červených Vršcích. Právě tam už na ně čekala ostraha obchodu i se šestadvacetiletou ženou.

„Žena si krátce před pátou hodinou odpolední nastrkala do svého batohu přes dvacet čokolád, více než dvacet kusů tuňákového salátu a také deset kusů balené šunky,“ popsala lup mladé zlodějky benešovská policejní mluvčí s tím, že průchod přes pokladnu bez zaplacení se jí ale nepovedl.

Navíc policisté lustrací zjistili, že se žena obdobné trestné činnosti dopustila i v posledních třech letech. To jí bezpochyby u soudu nepřilepší, stejně jako to, že se kradla za situace, v rámci které vláda vyhlásila nouzový stav. Také tato pachatelka si stejně, jako zloděj králíků, může na svobodu ve vězení počkat až osm let.