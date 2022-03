Protože se podezřelého zatím nepodařilo najít, policie zveřejnila kamerové záběry a obrací se na veřejnost s žádostí o pomoc. „Pokud ho poznáváte, ozvěte se, prosím, policistům na linku 158 – nebo přímo policistům Obvodního oddělení Čelákovice na telefonní číslo 974 881 720,“ uvedla mluvčí. „Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což hrozí až dvouletý trest odnětí svobody,“ poznamenala ještě k tomuto případu.

Zdroj: Youtube

Že lze o peníze přijít i prostřednictvím karty, kterou její držitel nejenom nespustí z dohledu, ale prakticky ani nedá z ruky, ukazuje příběh, který se v Čelákovicích odehrál také už více než před měsícem. Bylo to v úterý 1. února, kdy si na parkovišti před prodejnou s potravinami nakládal nákup do auta 66letý muž. Zastavilo u něj černé auto, ve kterém seděli dva pánové; starší a mladší. Ptali se, kudy do Kolína – a současně ho požádali „o nějaké peníze na cestu domů“. „Poškozený u sebe hotovost neměl, proto se s muži měl domluvit, že peníze vybere z nedalekého bankomatu. Mladší muž ho k bankomatu "doprovodil" a tam mu měl říct, ať vybere osm tisíc korun,“ přiblížila Schneeweissová, co se začalo dít.

„V tu chvíli pravděpodobně začalo být celé jednání poškozenému muži podezřelé a rozhodl se transakci zrušit – nevěděl ale, jak to udělat. Mladík mu měl "poradit", ať zmáčkne tlačítko enter,“ tlumočila mluvčí, co je zapsáno v policejních spisech. S pokračováním: „Poté poškozený od bankomatu odešel, bankomat ale vydal částku 8000 Kč, kterou si mladík pohotově vzal, aniž by si toho poškozený všiml.“ Pak se prý oba rozloučili, mladý spolujezdec nastoupil do auta, kterým přijel – a odfrčeli i s řidičem a ukradenými bankovkami.

Až pak se muži, který ještě nevěděl, že byl podveden a okraden, celá věc rozležela v hlavě. Vrátil se proto k bankomatu – a už to věděl. Nalezl totiž potvrzení, že jestliže zapochyboval, nemýlil se: byla tam stvrzenka potvrzující, že prostřednictvím jeho karty bylo vybráno osm tisíc. Věc proto nahlásil policistům. Ti od té doby po podezřelém pátrají…

„Před podobnými praktikami by policisté chtěli varovat i ostatní,“ zdůraznila Schneeweissová. „Při jakékoliv transakci s platební kartou se ujistěte, že vás nepozoruje někdo cizí – a za žádných okolností nevybírejte peníze z bankomatu v přítomnosti cizí osoby,“ radí mluvčí.