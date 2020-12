Že ani cesta jediným vagonkem lokální trati zvané Vlašimka mezi Trhovým Štěpánovem a Benešovem nemusí být úplně bezpečná, se v pátek 4. prosince přesvědčila jedna z cestujících. „Dosud neznámý pachatel využil toho, že si žena pověsila bundu a odcizil z ní peněženku,“ uvedla mluvčí Policie České republiky Benešov Veronika Čermáková.

Lokální trať z Trhového Štěpánova do Benešova, jíž se říká Vlašimka. | Foto: DENÍK/Ladislav Jerie

Žena při výpovědi na policii sdělila, že k celé události mělo dojít ve vlaku, jímž odpoledne cestovala z Postupic do Benešova. „Stalo se to i přes to, že si žena bundu pověsila do své bezprostřední blízkosti. Pachatel pak měl této situace využít a z kapsy bundy jí vzít peněženku i s jejím obsahem,“ popsala benešovská policejní mluvčí.