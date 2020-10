„Pokud bude pachatel dopaden a jeho vina bude uznána před soudem, hrozí mu za krádež spáchanou v době vyhlášeného nouzového stavu odnětí svobody na dvě léta až osm let,“ upozornila mluvčí Policie ČR v Benešově Veronika Čermáková.

Zdroj: Policie ČR

Ale pachatel se nedopustil pouze krádeže. Na skle traktoru jeho uživateli navíc ještě sprejem cynický vzkaz: Dik a Sorry a připojil ještě propíchnuté srdce šípem. A právě to je další trestný čin – poškozování cizí věci. Právě sprejerství totiž už několik let není pouhým přestupkem, ale zákon ho klasifikuje přísněji. Zákon za to stanoví až rok vězení.

„Svým jednáním způsobil pachatel škodu přesahující 40 tisíc korun a je podezřelý hned ze dvou trestných činů,“ dodala policejní mluvčí.