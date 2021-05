Za pobodání při hádce cizinců ve Šternově vyměřil krajský soud deset let

Na jedno bodnutí nožem do břicha vychází pět let svobody, pokud se výše trestu rozpočítá. Tak lze vnímat rozsudek, který v pátek 14. května vynesl středočeský krajský soud. Padesátníkovi z Ukrajiny Juriji O. vyměřil trestní senát v čele s předsedkyní Ivou Říhovou za pokus o vraždu trest odnětí svobody v trvání 10 let, k jehož výkonu má nastoupit do věznice s ostrahou.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Cizinec původně čelil obžalobě s právní kvalifikací vražedného jednání spáchaného s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, podle níž mu hrozil pobyt ve vězení v trvání od 12 do 20 let. Skutek, který Krajský soud v Praze posuzoval od středy, vzrušil před sedmi měsíci zejména obyvatele osady Šternov u Divišova na Benešovsku. Odehrál se totiž v jejich sousedství. K činu došlo při nedělním setkání v jednom z bytů bytového domu loni 11. října večer. Jurij O. se nejprve pohádal s o 26 mladším mužem – a pak tekla krev. 'Hacker' terorizoval domácnost. Měnil hesla, vypínal internet a žádal výkupné Přečíst článek › Podle zjištění kriminalistů si odběhl do sousední místnosti pro kuchyňský nůž s 13centimetrovou čepelí. S ním se vrátil k protivníkovi – a vekou silou ho bodl. Následně čepel částečně vytáhl – a nůž zarazil znovu. „V rámci téhož vbodu,“ uvádí obžaloba. Bodná rána na břiše v levé žaludeční krajině, hluboká 10 až 15 centimetrů, nevedla ke smrti jen díky včasné a vysoce odborné lékařské pomoci. Zasahoval i vrtulník, který zraněného transportoval do motolské nemocnice v Praze – helikoptéra ale nepřistávala ve Šternově. Pro krvácejícího cizince, jehož zranění podle původního posouzení záchranářů nebylo život ohrožující, letěla do 19 kilometrů vzdáleného Benešova. Tam ho známý vezl k ošetření; původně proto policie případ evidovala jako pobodání ve Vlašimské ulici právě v Benešově. Do Šternova zajeli policisté zadržet poněkud kolísajícího podezřelého a zajistit stopy na místě činu. Pět tisíc aut denně. Divišov už 20 let čeká na obchvat a teď svitla naděje Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu