Z auta na parkovišti u benešovského supermarketu zloděj ukradl tablet i mobil

Vloupání do auta na parkovišti u supermarketu Kaufland prošetřují benešovští policisté od 25. června. Tehdy od dvou do tří hodiny odpoledne zloděj vykradl Škodu Citigo, zatímco majitel nakupoval. Lotr rozbil zadní okno, jímž se dostal do zavazadlového prostoru. Odtud vzal tašku s tabletem a kabelku s doklady, platební kartou a mobilním telefonem. Celková škoda je téměř 30 tisíc korun.

Nejjednodušší cesta zloděje do auta vede přes rozbité okno. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner