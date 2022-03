Zatím nezjištěný pachatel ventiloval svůj odlišný názor nejspíš kamenem mrštěným na silné sklo lékárenské výlohy. Provozovatel obchodu vyčíslil způsobenou škodu na 20 tisíc korun.

OBRAZEM: Policisté z Vlašimi pátrají po muži, který vykradl samoobslužný vysavač

Bezprecedentní situaci majitelé firmy zažili vůbec poprvé. „Lékárny provozujeme od roku 1992 a výlohu nám zatím nikdo nerozbil. Vysvětluji si to tím, že naše služby nejsou úplně špatné. Až nyní potom co jsme vyvěsili nápisy podporující Ukrajinu,“ uvedl Martin Šuška s tím, že se domnívá, že většina z nás byla přesvědčena, že nikdo tak hloupý, že by schvaloval válku v Česku není, protože válka už přece není žádná politika.

„Je to vraždění nevinných lidí a kdo by sympatizoval s vrahy?,“ ptá se podnikatel. „Bohužel jsou i tací, kteří jsou prostě rádi když se někomu ubližuje. V našem případě šel úder kousek vedle nápisu a způsobil nám nepříjemnou škodu, ale velkému problému a přerušení provozu lékárny zabránila bezpečnostní fólie,“ dodal.

Napadení Ukrajiny pod českou identitou: zneužili ji kyberútočníci

Lékárna Alma ve vlašimské Lidické ulici „pojede“ nějaký čas i s poškozenou výlohou. „Bude to jako připomínka pro všechny, kteří si stále myslí, že se s těmito bytostmi lze dohodnout,“ dodala Martin Šuška.

Podle policistů, kteří se případem zabývají, ale pro verzi provozovatelů zatím nic nehovoří. „Policisté zjišťují, zda šlo o vandalismus nebo k poškození výlohy došlo například při potyčce dvou lidí. Vyžádali jsme si kamerové záznamy z okolí a zatím věc šetříme jako poškozování cizí věci se škodou dvacet tisíc korun,“ připomněla Barbora Schneeweissová, mluvčí Policie ČR.