Vykrádat střední Čechy vyráželi zloději z Prahy i za nouzového stavu

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Dopadení již třetí skupinky, jejíž členové vyjížděli z hlavního města do středních Čech vykrádat domy, ohlásila v krátké době policie. Poté, co středočeská zásahovka zajela v květnu do metropole pro dva Ukrajince, jejichž třetí parťák už seděl v cele, a pražská policie ohlásila, že vybrala sídlo zločinecké skupinky na Praze 5 s množstvím kradených věcí, které zloději již nestačili prodat, představila dopadení dokonce sedmičlenné party.

Zadržení skupinky, která páchala majetkovou trestnou činnost v Praze a ve Středočeském kraji. | Video: Policie ČR