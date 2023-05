/VIDEO, FOTOGALERIE/ Škodu ve výši 19 milionů korun má na svědomí dvojice mužů, kteří ukradli techniku z hasičských zbrojnic na Berounsku a v Praze. Podle policie se také vloupali do pěti rodinných domů a vykradli dva bankomaty. Ke krádežím použili hydraulické nůžky ukradené hasičům.

Cizinci vykrádali hasičské zbrojnice, rodinné domy i bankomaty. | Foto: PČR

Dvojici cizinců ve věku 44 a 54 let zadrželi policisté začátkem března. „Členové zásahové jednotky „překvapili“ cizince v autě v Praze, a to poté, co se přesouvali ze Zlínska, kde v rodinném domě odcizili šperky za více jak tři sta tisíc korun, které měli uschované v autě,“ popsala policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Vyšetřováním majetkové trestné činnosti dvojice mužů se středočeští kriminalisté zabývali od dubna loňského roku, kdy došlo k sérii vloupání do hasičských zbrojnic. Ke dvěma na Berounsku, jedna pak byla vykradena v Praze.

Pachatelé, kteří se do těchto objektů vloupali, byli maskovaní a zpravidla si odnesli nářadí potřebné k vyprošťovacím pracím při dopravních nehodách.

Zdroj: Youtube

„V průběhu dalších měsíců byly vykradeny dva bankomaty, přičemž při nich – do té doby neznámí pachatelé – užili hydraulické nůžky, které předtím odcizili ve třech hasičských zbrojnicích v Praze a Středočeském kraji,“ dodala Suchánková.

Kriminalisté zjistili, že dvojice měla na svědomí také vloupání do pěti rodinných domů, kde byly předmětem jejich zájmu především peníze, drahé šperky, značkové luxusní oblečení, kabelky nebo hodinky. „Z jednoho rodinného domu odcizili trezor, který převezli autem do Klánovického lesa, kde jej pomocí odcizených hydraulických nůžek násilně otevřeli a vzali z něho věci miliónových hodnot,“ doplnila Suchánková.

Kriminalisté, kteří případy vyšetřovali, neměli snadnou práci, dvojice za sebou totiž nezanechávala mnoho stop a po krádežích odjížděla vždy zpět do zahraničí.

Podle policie mají cizinci doposud na svědomí desítku případů – pět vloupání do rodinných domů (střední Čechy, Zlínský kraj a kraj Vysočina), tři vloupání do hasičských zbrojnic a 2 vykradené bankomaty.

Oba cizinci jsou vyšetřováni vazebně.