„Pachatel si vyhlédl také nákladní vozidlo DAF, které bylo zaparkované u obchodního domu,“ popsala jeden z případů mluvčí Policie ČR Benešov Veronika Čermáková s tím, že se do kabiny vozu dostal poté, co rozbil boční okénko u spolujezdce. „Vnikl dovnitř a odkud odcizil drobné mince,“ dodala mluvčí.

To nejspíš lotra příliš neuspokojilo, a tak se vydal do nedaleké Trocnovské ulice. Domy v tiché uličce připomínající spíše venkov je z jedné strany lemovaná strání porostlou zelení. Právě tady zloděj našel dostatek klidu i předmětů svého zájmu. U automobilu Kia Sportage sice poškodil okno, ale policisté vyšetřující noční událost o krádeži věcí neinformovali. Jinak to ale bylo u osobního automobilu Volvo.

„U auta zaparkovaného před rodinným domem pachatel rozbil okénko, čímž se dostal do interiéru vozidla a odcizil palubní kameru, monitor zobrazující couvací kameru a flashdisk. Současně ještě poškodil zařízení vozidla,“ sdělila policejní mluvčí.

Obdobně si zloděj počínal také u Škody Octavia. I ta stála před rodinným domem a také ke vstupu dovnitř použil chmaták násilí.

„Opět rozbil okénko a z kabiny odcizil budík na tlak turba a řetízek,“ dodala Veronika Čermáková s tím, že je přes všechna varování stále dost řidičů, kteří podceňují otázku odložených věcí ve vozidle. „Domnívají se, že když opustí auto jen na krátkou dobu, nic se nemůže stát. Jenže věci za oknem jsou velkým lákadlem a přímo nabídkou pro zloděje,“ upozornila mluvčí.

„Stejně s dobou jdou kupředu i pachatelé krádeží. Používají nové metody, na něž musí policie reagovat. O to více zamrzí, když někteří lidé práci pachatelům sami usnadňují. Pamatujme, auto není trezor,“ připomněl preventista Policie ČR Benešov Jaroslav Bican.

Rady pro majitele vozidel



- Vozidlo parkujte vždy na místě k tomu určeném. Místo by mělo být přehledné a pokud možno osvětlené. Využívejte hlídaná parkoviště. Nenechávejte svá auta na opuštěných místech.



- Řádně uzamkněte vozidlo, a to i v případě krátkodobé nepřítomnosti (například při doplnění pohonných hmot na čerpací stanici).



- Při odchodu od vozidla zkontrolujte uzavření oken, dveří, střešního okénka.



- Doporučujeme zvýšenou obezřetnost při uzamykání vozidla dálkovým ovladačem (raději skutečně opakovaně zkontrolujte, zda je vozidlo skutečně uzamčeno).



- Nenechávejte ve voze žádné věci, elektroniku nebo zavazadla. I relativně bezcenná odložená věc může přilákat pozornost zloděje.



- Pokud máte snímatelný panel od rádia, nenechávejte jej ve vozidle. Totéž platí i v případě, pokud používáte ve voze přenosný navigační systém.



- Zbytečně na parkovišti neotvírejte zavazadlový prostor. Ukládat si do něho v tento okamžik své věci, může znamenat, že ukážete zloději, kam se má zaměřit.



- Při manipulaci s nákupem dbejte na bezpečnost. Věnujte pozornost svému okolí při vykládání nebo nakládání zakoupeného zboží.



- Doklady a klíče od vozu mějte vždy u sebe, doklady osobní i k vozidlu nenechávejte zbytečně ve vozidle.



- Zaparkovaný vůz průběžně kontrolujte, nenechávejte jej zaparkovaný delší dobu bez dozoru.



- Vůz zabezpečte vhodným elektronickým či mechanickým zabezpečením.



- V případě, že dojde k vloupání do vozidla, ihned volejte Policii ČR na linku 158. Zvýšíte tak šanci na vypátrání pachatele!



- Pokud je to možné, tak vozidlo před příjezdem policie ponechte v takovém stavu, v jakém ho zanechal pachatel. V opačném případě můžete znehodnotit upotřebitelné stopy.