„Stání veterinární správa ihned po zhlédnutí videa začala případ prošetřovat. Platná legislativa mimo jiné omezuje například míru používání elektrických pohaněčů. V rozporu se zásadami etického chování ke zvířatům na jatkách je také jejich vláčení a kopání do nich, jehož se personál na videu dopouští,“ uvedl mluvčí v tiskovém prohlášení Státní veterinární správy (SVS) ČR.

Zaměstnanci podle aktivistů elektrické pohaněče používají i na zraněná zvířata. „Také je vlečou na laně za hlavu při plném vědomí do budovy jatek,“ stojí ve vyjádření sdružení, které bojuje za svobodu zvířat. Jeho lídr Lukáš Vincour, který video zveřejnil třeba upozornil, že zraněné zvíře musí být usmrceno ve voze, ne taháno vleže.

Podle jednatele firmy Jokoma Josefa Komárka šlo o pochybení jednotlivce, nikoliv běžnou praxi. „Ačkoli se snažíme dodržovat veškerou legislativu a pravidelně provádíme školení zaměstnanců, ani tak jsme se nedokázali vyhnout individuálním pochybením,“ uvedl s tím, že pokud budou prokázány konkrétním osobám závažná pochybení, bude z toho vyvozena pracovněprávní zodpovědnost.

Cílem skupiny Zvířata nejíme je prosazení umístění kamer do českých jatek. K tomu také na svém profilu mají petici za zavedení kamerových systémů na všech jatkách v České republice. Dosud ji podepsalo téměř 19 tisíc lidí. Aktivisté si od toho slibují humánnější zacházení se zvířaty před porážkou.

„Kamerové systémy by mohly odradit od špatného a násilného zacházení se zvířaty, podporovaly snahu dodržovat správné postupy a předešly situacím, kdy se ke konzumentům dostane maso z nemocného zvířete (viz. situace v Polsku). Domníváme se, že spotřebitel by měl vědět, co jí a jakým procesem si zvíře před smrtí prošlo,“ stojí v úvodu petice.

Podáním trestního oznámení ale kauza Všetice nekončí. Podle mluvčího Státní veterinární zprávy ČR budou prověřeni také přepravci a chovatelé, kteří dodali zvířata figurující na záběrech. „V rámci veterinární správy prověříme také práci inspektorů provádějících dozor na uvedených jatkách. Pokud šetření potvrdí jejich pochybení, vyvodíme adekvátní důsledky,“ dodal ústřední ředitel veterinární zprávy Zbyněk Semerád.

Policisté zahájili šetření praktik zaměstnanců jatek

Trestní oznámení podané Krajskou veterinární správou týkající se údajného týrání zvířat při vykládce a přesunu krav a prasat na jatka ve Všeticích přijali ve středu 16. října policisté z Benešova. „Věc prověřujeme pro možné podezření ze spáchání trestného činu. Bližší podrobnosti zatím sdělovat nebudeme,“ uvedla mluvčí Policie ČR v Benešově Eva Stulíková.



