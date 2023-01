Poblíž motorestu se pohyboval kolem deváté hodiny večer neznámý muž. Následně vytáhl z tašky vrtačku, kterou vyvrtal otvor do zadních dveří vedoucích do motorestu a přes něj poté nastříkal do vnitřních prostor motorestu tekutinu, která velmi silně zapáchala. „Poté se přesunul k hlavnímu vchodu motorestu a neznámou tekutinou potřísnil i reklamní vývěsní tabuli. Podle majitele motorestu se mohlo zřejmě jednat o kyselinu máselnou, která je specifická svým silným, nepříjemným zápachem,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Policie případ vyšetřuje jako poškození cizí věci.

Zdroj: Youtube

Mužovo počínání zachytily bezpečnostní kamery. Policisté se tak obrací na veřejnost. „Pokud někdo muže na záznamu poznává, ať kontaktuje policisty na telefonu 725 997 590, nebo na lince tísňového volání 158,“ doplnila policejní mluvčí.