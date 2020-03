Výrazně na svou přítomnost upozornili policisté z územního odboru středočeské policie polic pro Prahu-venkov: Východ, kteří v úterý uspořádali noční preventivní opatření. Upozornila na to policistka Eva Hašlová, podle níž se hlídky se zaměřily nejen na noční účastníky provozu, ale také na kontrolu nemovitostí.

Policejní hlídky se zaměřily nejen na noční účastníky provozu, ale také na kontrolu nemovitostí. | Foto: PČR

Do akce se tedy zapojili jak uniformovaní policisté z dopravní a pořádkové policie, tak i kriminalisté. „Zároveň v rámci opatření kontrolovali na silnicích osádky ve vozidlech za účelem pátrání po osobách a věcech,“ upozornila Hašlová, že se při kontrolách policisté zajímali nejen o spáchané dopravní přestupky, stav vozidel, použití pásů či alkohol, ale rovněž o to, co a koho auta vezou.