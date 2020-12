Samozřejmě se jednalo o podvod. Zájemce o vánoční dárek zaslal podle dohody a komunikace s prodejcem celou částku předem na domluvený účet. „Zboží stálo deset tisíc korun, ale po obdržení částky prodejce svůj účet na internetovém portálu smazal a již není dostupný,“ sdělila Veronika Čermáková.

Právě proto a i s ohledem na Vánoce, před nimiž je nakupování v e-shopech v plném proudu policisté z Benešovska varují všechny zákazníky, aby se zdrželi transakcí v neověřených internetových obchodech, aukčních serverech nebo bazarech.

V konkrétním případu se podle policejní mluvčí pachatel dopustil trestného činu podvodu, a to v době, kdy byl usnesením vlády na území České republiky vyhlášen nouzový stav. Za to mu hrozí podle trestního zákoníku dva až osm let za mřížemi.

Kromě varování policisté přidávají také několik rad, jak riziko ztráty peněz minimalizovat.

„Před koupí je třeba si ověřit spolehlivost prodejce. To lze přímo na internetových stránkách nebo prostřednictvím recenzí, které k prodejci píší další nakupující,“ doporučila mluvčí s tím, že podezřelou okolností prodeje je například příliš nízká cena zboží, která vyčnívá nad ceny dalších prodejců.

Pokud lidé nakupují u neprověřeného prodejce, vždycky je lepší si připlatit pár desetikorun za platbu prostřednictvím dobírky za dodané zboží. Ani to však není bez rizika.

„Proto doporučujeme nechat při přebírání balíku pečlivě zkontrolovat neporušenost obalu a obsahu. Při platbách kartou je také dobré si prostřednictvím internetového bankovnictví nastavit limit plateb. Výhodou je ale vždy použít ověřené platební systémy,“ dodala Veronika Čermáková.