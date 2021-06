„Vandalové poprvé zaútočili před dvěma týdny, tento týden pak v ničení městského majetku pokračovali,“ potvrdil Bohumil Rataj, ředitel Technických služeb Benešov, které jsou správcem obou zařízení.

Vandalové poničili zábradlí vytvořené z napjatých ocelových lan. S největší pravděpodobností po nich skákali a tím je vytrhli z ukotvení. „Ti, co to udělali, si vůbec neuvědomují, že kvůli nim může dojít i k úrazu,“ upozornil šéf technických služeb s tím, že škoda jde do desítek tisíc korun.

K útoku si výtržníci vybrali také schodiště, které kvůli členitosti není pokryto kamerovým systémem. Právě záznamy z jiných přístrojů však nyní vyhodnocují městští strážníci a v případě konkrétních odhalení věc předají k došetření republikové policii. Kvůli vzniklé škodě se totiž bude pravděpodobně jednat o přísněji posuzovaný trestný čin, nikoliv pouhý přestupek.