„Na základě zjištěných skutečností a závěrů znaleckých posudků z různých oborů policejní komisař sdělil obvinění matce dítěte a jejímu příteli z přečinu usmrcení z nedbalosti a šíření poplašné zprávy spáchaného ve spolupachatelství.“ konstatovala policejní mluvčí.

Upřesnila, že pokud jde o usmrcení z nedbalosti, je každý z partnerů stíhán podle odlišné právní kvalifikace. „Muži hrozí trest odnětí svobody až na tři léta, žena je ohrožena vyšší trestní sazbou, jeden rok až šest let, neboť jako matka porušila povinnost vyplývající jí ze zákona,“ upřesnila Johnová.

Od výmluv k otřesné pravdě

Případ, který v květnu vzbudil velkou pozornost, původně odstartovalo rozsáhlé pátrání. Žena totiž policii oznámila, že kočárek s kojencem jí někdo ukradl, když se při procházce v hořínském parku slunila a na chvilku usnula na lavičce. Na internetu, ale i v některých médiích, se začaly objevovat spekulace, že nemuselo jít o jen tak obyčejné usnutí, ale svou roli mohl sehrát vliv návykových látek. Následně se ukázalo, že vše bylo úplně jinak. Žena přiznala, že s partnerem zazmatkovali, když zjistili, že dítě z neznámých příčin zemřelo, a sama ukázala vyšetřovatelům, kde hledat. Tělíčko bylo ukryté v Labi u Dolních Beřkovic-Vliněvsi; dokonce zatížené kameny.

Současná právní kvalifikace případu, plynoucí ze znaleckých posudků, popírá tehdejší předpoklady, že dítě zemřelo náhle, nečekaně a nejspíš se jednalo o syndrom náhlého úmrtí kojence. Co bylo podle konečných zjištění příčinou smrti, však policie neupřesnila. O tom, že dítěti nikdo záměrně neublížil, informovala již počátkem června s odkazem na výsledky soudní pitvy. Ta nejen vyloučila násilné jednání, ale také naznačila, že miminko zemřelo již několik dní předtím, než bylo ukryto pod hladinu řeky. Již před půlrokem policisté dále uvedli, že v době, kdy žena přišla oznámit údajné zmizení kočárku s dítětem – v pátek 27. května v půl sedmé večer – nebyla pod vlivem drog ani alkoholu.

Hledání pravdy před 20 lety

Obtížně pochopitelné jednání v případě úmrtí vlastního dítěte nebývá sice běžné, avšak není zase úplnou výjimkou. Leckdo si zřejmě ještě po dvou desetiletích vybaví událost známou jako případ mrtvé Terezky z Kladna, která republikou otřásla v červnu a červenci 2001. Pětiletou Terezu její matka Helena Č. v opilosti zalehla v posteli. Následně mrtvé tělo odstranila – nerozpakovala se pronést je v náruči přes sídliště, jak pak vyplynulo z výpovědí svědků – a ohlásila, že se dcera ztratila z dětského hřiště. Až po třítýdenním pátrání policie našla holčičku ukrytou v kročehlavském lesoparku Bažantnice; schovanou pod větvemi, kameny, uhlíky a spadaným listím v betonových základech někdejší dřevěné hájenky.

Poté, co 20. června matka zmizení holčičky oznámila, se rozběhla pátrací akce. Marně: nepodařilo se najít jedinou stopu. Vodítkem zůstávaly pouze rozpory v jejích výpovědích. Nejprve tvrdila, že dítě zmizelo, když si z hřiště odběhla nakoupit, pak zase trvala na tom, že když dítě hlídala a opalovala se, na chvíli si zdřímla. Po necelém týdnu už připouštěla, že byla opilá – a vlastně přesně neví, kdy se dcera ztratila. A leccos napovědělo i ženino chování: po ohlášení zmizení dítěte, kdy oblast pročesávaly rojnice policistů, nasazeni byli služební psi a nad hlavou létal vrtulník, ona sama strávila večer v hospodě.

Podezření se vyšetřovatelům změnilo v jistotu, když se žena 26. června pokusila o sebevraždu skokem z okna. A v dopisu na rozloučenou zmateně přiznávala, že zmizení dcery má na svědomí ona. Policistům to napovědělo, že je třeba hledat někde poblíž – trvalo ale až do 9. července, než tělo dívenky našli. O další dva dny později matka přiznala, co a jak se přihodilo poté, když přišla z hospody domů opilá. Alespoň co se stalo podle její poslední verze. Při pitvě se totiž zjistilo, že dítě v době smrti mělo v krvi přes tři promile.

Za ublížení na zdraví s následkem smrti byla žena odsouzena na tři roky. Když měla nastoupit do vezení, však zmizela. Předtím se ještě pokoušela o sebevraždu znovu: o Vánocích spolykala prášky. Nakonec si trest odpykala (celý, bez propuštění na podmínku) v letech 2003–2006. O propuštění z opavské věznice pak požádala časně ráno, aby mohla uniknout nevítané pozornosti. Do Kladna se však nevrátila. První útočiště našla v azylovém domě v Krnově. Pak se usadila v Uherském Hradišti, kam přišla za novým partnerem – známostí z věznice, kde pracovala v kuchyni. S tím, že chce v klidu chodit do zaměstnání, jež tam získala, a nemít už nic společného s alkoholem.

§ 143 – usmrcení z nedbalosti

1. Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

2. Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

Zdroj: trestní zákoník; zákon číslo 40/2009 Sb.