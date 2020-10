Za krádež osmi čokolád hrozí ženě osm let vězení

aktualizováno 20.10.2020





Kvůli přitěžujícím okolnostem může šestadvacetiletá žena za jindy banální krádež osmi tabulek čokolády ztratit svobodu až na dlouhých osm let. Potvrdila to mluvčí Policie ČR Benešov Veronika Čermáková, která také popsala, co všechno hraje roli v případu, který se stal ve Vlašimi v neděli 18. října.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ludmila Korešová